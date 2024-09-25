Nakitten kaçan kredi kartına döndü: Kredi kartına düzenleme gelir mi? Faiz oranları ne durumda?

Kartlı harcamalarda yaşanan artışa karşın geçtiğimiz dönemde kredi kartı nakit avans faizi ve taksit sayılarında sınırlama getirilirken, kredi kartı faiz oranları yükseltilmişti. Elektronik gibi bazı sektörlerde de kredi kartı harcamaları tek çekim yapılıyor.