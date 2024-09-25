Nakitten kaçan kredi kartına döndü: Kredi kartına düzenleme gelir mi? Faiz oranları ne durumda?
Merkez Bankası kredi kartı harcamalarını mercek altına aldı. Kredi kartı kullanımında yaşanan artışın sebepleri araştırıldı. Peki son dönemde kredi kartına yönelimin artmasının en büyük nedeni ne? İlerleyen süreçte kredi kartlarına bir düzenleme gelir mi? Kredi kartı faizlerindeki değişim kart kullanım tercihlerini değiştirir mi? İşte detaylar...
Merkez Bankası kredi kartı harcama eğilimlerini analiz etti. Kredi kartı harcamalarında yaşanan artışın sebepleri değerlendirildi. Merkez Bankası’na göre 2015 yılından günümüze kredi kartıyla yapılan harcamalar reel bazda 2 kat artarken, banka kartlarıyla yapılan harcamalar yaklaşık 3 kat artış gösterdi.
Merkez Bankası ekonomistleri bireysel kredi kartı ve banka kartı harcamalarında son yıllarda hızlı büyümenin borçlanma eğilimindeki yükselişten değil, yüksek enflasyon nedeniyle nakit taşıma maliyetinin artışı ile kart kullanımının getirdiği kolaylıklardan kaynaklandığını belirtti.
Kartlı harcamalarda yaşanan artışa karşın geçtiğimiz dönemde kredi kartı nakit avans faizi ve taksit sayılarında sınırlama getirilirken, kredi kartı faiz oranları yükseltilmişti. Elektronik gibi bazı sektörlerde de kredi kartı harcamaları tek çekim yapılıyor.
KARTA YÖNELİMİN 4 BÜYÜK NEDENİ
Öte yandan 2025-2027 dönemini içeren Orta Vadeli Program’da kredi kartı limitlerine bir düzenleme getirileceği dile getirildi. Peki kredi kartlarına ilişkin limit sınırlaması gelir mi? İlerleyen süreçte faiz oranlarının gerilemesi kredi kartı kullanım tercihlerini değiştirir mi? Şu anda kredi kartı faiz oranları ne durumda?