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  4. Nakliye devi iflas başvurusu yaptı ; Kargo bekleyenler tedirgin oluyor

Nakliye devi iflas başvurusu yaptı ; Kargo bekleyenler tedirgin oluyor

Yüksek maliyetler nedeniyle etkili olan iflaslara yenisi eklendi. Nakliye devini iflasa götüren süreçte yakıt masraflarının ve yüksek sigorta taleplerinin olduğu öne sürüldü.

Nakliye devi iflas başvurusu yaptı ; Kargo bekleyenler tedirgin oluyor - Sayfa 1

Yüksek maliyetler nedeniyle en çok iflas haberi ABD’den geldi. Avrupa ülkelerinin de ciddi oranda etkilendiği küresel ekonomik krizin son kurbanı merkezi Miami’de bulunan nakliye şirketi oldu.

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Nakliye devi iflas başvurusu yaptı ; Kargo bekleyenler tedirgin oluyor - Sayfa 2

400’den fazla şoförü bulunan ve 5 bağlı kuruluşu yakın olan nakliye şirketi Star Transportation PA Inc, ABD’de 11. Bölüm iflas koruması başvurusu yaptı.

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Nakliye devi iflas başvurusu yaptı ; Kargo bekleyenler tedirgin oluyor - Sayfa 3

NAKLİYE DEVİ İFLAS BAŞVURUSU YAPTI

freightwaves.com’taki habere göre Star Transportation PA Inc., Miami'deki Star Transportation ticari unvanıyla, Cuma günü ABD Güney Florida Bölgesi İflas Mahkemesi'ne iflas koruması başvurusunda bulundu.

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Nakliye devi iflas başvurusu yaptı ; Kargo bekleyenler tedirgin oluyor - Sayfa 4

Bir gün sonra, şirketin beş bağlı şirketi - Finance Solutions LLC, MDL Business Group LLC, Star Transportation A Inc., Star Truck Service Inc. ve US Express Line LLC - da Bölüm 11 için başvuruda bulundu.

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