Nakliye devi iflas başvurusu yaptı ; Kargo bekleyenler tedirgin oluyor
Yüksek maliyetler nedeniyle etkili olan iflaslara yenisi eklendi. Nakliye devini iflasa götüren süreçte yakıt masraflarının ve yüksek sigorta taleplerinin olduğu öne sürüldü.
Yüksek maliyetler nedeniyle en çok iflas haberi ABD’den geldi. Avrupa ülkelerinin de ciddi oranda etkilendiği küresel ekonomik krizin son kurbanı merkezi Miami’de bulunan nakliye şirketi oldu.
400’den fazla şoförü bulunan ve 5 bağlı kuruluşu yakın olan nakliye şirketi Star Transportation PA Inc, ABD’de 11. Bölüm iflas koruması başvurusu yaptı.
NAKLİYE DEVİ İFLAS BAŞVURUSU YAPTI
freightwaves.com’taki habere göre Star Transportation PA Inc., Miami'deki Star Transportation ticari unvanıyla, Cuma günü ABD Güney Florida Bölgesi İflas Mahkemesi'ne iflas koruması başvurusunda bulundu.