Narenciye sektörünün büyük üreticilerindendi ; Ekonomik krize dayanamadı batıyor.
Son yıllarda etkili olan ekonomik krizden derin yara alan narenciye üreticisi iflas başvurusunda bulundu.
1899 yılında kurulan Corona-College Heights Portakal ve Limon Derneği (CCH), bir asırdan fazla süredir perakendecilere yüksek kaliteli meyveler sağlayarak meyve-sebze sektöründe uzun bir geçmişe sahip olduğu biliniyor.
the-sun.com’un haberine göre dünyanın en büyük narenciye paketleme tesislerinden biri olan CCH, Kaliforniya'dan organik limon, portakal ve kırmızı greyfurt gibi narenciye ürünlerinin tedarik edilmesi ve paketlenmesi konusunda uzmanlaşmıştır.
Şirket geçirdiği zorlu ekonomik sürecin ardından yönetim kurulunun 24 Haziran 2025'te düzenlediği olağanüstü toplantıda, Bölüm 7'ye başvurmanın CCH'nin çıkarına olduğuna karar verdi.