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  4. Narenciye sektörünün büyük üreticilerindendi ; Ekonomik krize dayanamadı batıyor.

Narenciye sektörünün büyük üreticilerindendi ; Ekonomik krize dayanamadı batıyor.

Son yıllarda etkili olan ekonomik krizden derin yara alan narenciye üreticisi iflas başvurusunda bulundu.

Narenciye sektörünün büyük üreticilerindendi ; Ekonomik krize dayanamadı batıyor. - Sayfa 1

1899 yılında kurulan Corona-College Heights Portakal ve Limon Derneği (CCH), bir asırdan fazla süredir perakendecilere yüksek kaliteli meyveler sağlayarak meyve-sebze sektöründe uzun bir geçmişe sahip olduğu biliniyor.

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Narenciye sektörünün büyük üreticilerindendi ; Ekonomik krize dayanamadı batıyor. - Sayfa 2

the-sun.com’un haberine göre dünyanın en büyük narenciye paketleme tesislerinden biri olan CCH, Kaliforniya'dan organik limon, portakal ve kırmızı greyfurt gibi narenciye ürünlerinin tedarik edilmesi ve paketlenmesi konusunda uzmanlaşmıştır.

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Narenciye sektörünün büyük üreticilerindendi ; Ekonomik krize dayanamadı batıyor. - Sayfa 3

Şirket geçirdiği zorlu ekonomik sürecin ardından yönetim kurulunun 24 Haziran 2025'te düzenlediği olağanüstü toplantıda, Bölüm 7'ye başvurmanın CCH'nin çıkarına olduğuna karar verdi.

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Narenciye sektörünün büyük üreticilerindendi ; Ekonomik krize dayanamadı batıyor. - Sayfa 4

ABD İFLAS MAHKEMESİNE BAŞVURU YAPTI

CCH 7 Temmuz'da iflas belgelerini mahkemeye sunarak Kaliforniya Merkez Bölgesi ABD İflas Mahkemesi'nde iflas başvurusunda bulundu.

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