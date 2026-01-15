Ne doktor ne pilot ne de avukat! Aylık 456.000 TL ile Türkiye'de en çok onlar kazanıyor

En çok kazanan meslekler denilince doktor, pilot ya da avukat ilk kısımlarda düşünülürken, Boğaziçi Enstitüsü’nün yayımladığı güncel veriler bu algıyı tersine çevirdi. Türkiye genelinde yapılan değerlendirmede, bazı meslek gruplarının aylık gelirlerinin 456 bin TL seviyesine kadar çıktığı görülürken, zirvedeki meslekler ve maaş aralıkları da netleşti.