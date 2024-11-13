Ne fındık ne salep... Karadenizliler artık her yere ekiyor: Yokluğa tövbe dedirtti
Karadeniz'de artık en meşhur tarım ürünü fındık veya salep değil. Bahçelerine bu meyveyi ekenler hasat işlemine başladı. Getirisi fındığı solladı
Ordu, Giresun, Trabzon başta olmak üzere Karadeniz'in birçok ilinde zahmetli ve getirisi olmayan fındık ikinci planda kaldı. Öne kivi üretimi çıktı. Hem bakımı çok kolay hem de kazancı yüksek. Peki iyi ama kivi nasıl üretilir, ne kadar kazandırır? İşte ayrıntıları...
Fındık, Karadeniz'in en çok üretimi yapılan ve geçim kaynağı olan ürünüdür. Ancak toplaması zahmetli, yevmiye ücretleri yüksek ve getirisi azdır. Ayrıca yılda en az 1 veya 2 kez bakım ister.
Tüm bu maliyet artışlarına rağmen fındığın kilosunun hala istenen seviyede olmaması, Karadenizlileri de harekete geçirdi. Önce Batı ve Orta Karadeniz'de ilk olarak salep yetiştiriciliği başladı.