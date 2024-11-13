Ne fındık ne salep... Karadenizliler artık her yere ekiyor: Yokluğa tövbe dedirtti

Ordu, Giresun, Trabzon başta olmak üzere Karadeniz'in birçok ilinde zahmetli ve getirisi olmayan fındık ikinci planda kaldı. Öne kivi üretimi çıktı. Hem bakımı çok kolay hem de kazancı yüksek. Peki iyi ama kivi nasıl üretilir, ne kadar kazandırır? İşte ayrıntıları...