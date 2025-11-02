  1. Ekonomim
  4. Ne kadar elektrik yakılırsa çift fatura gelir? Elektrik limiti konutlarda faturaya nasıl yansıyacak?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik desteklerinin daha adil dağıtılmasını sağlamak amacıyla, 2026'da mesken tüketici grubuna yönelik yıllık elektrik tüketim limitini 4 bin kilovatsaat olarak belirledi.

4 bin kilovatsaatlik limitler mesken tüketici grubuna yani, apartmanlar, siteler ve merdiven aydınlatmaları, asansörler, hidroforlar gibi ortak kullanım alanlarına uygulanacak.

Türkiye genelinde yaklaşık 43 milyon mesken abonesi bulunuyor. Yeni limitin yürürlüğe girmesiyle birlikte, yaklaşık 2,5 milyon abonenin (tüm mesken abonelerinin yaklaşık yüzde 6'sı) düzenlemeden etkileneceği öngörülüyor.

Söz konusu düzenlemeyle ilgili merak edilen 12 soru ve yanıtları şöyle:

1- Bu uygulamanın amacı nedir?

Mevcutta tüm elektrik abonelerine sağlanan desteklerin daha adil dağılımını sağlamak ve enerji kaynaklarının verimli kullanılmasını teşvik etmek.

