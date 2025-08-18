Net alım 891 milyon dolar! Borsada yabancıların en çok alım ve satım yaptığı hisseler belli oldu

Temmuz ayında yabancı yatırımcılar, Borsa İstanbul’da yoğun bir hareketlilik gösterdi. Yabancılar, borsada toplam 26,58 milyar dolar alım yaparken, 25,68 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi. Bu işlemler sonucunda temmuz ayında net 891,28 milyon dolarlık alım yapılmış oldu.

İşte yabancıların temmuz ayında en çok sattığı hisseler ve net satım tutarları...