  4. Net alım 891 milyon dolar! Borsada yabancıların en çok alım ve satım yaptığı hisseler belli oldu

Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcıların temmuz ayı itibarıyla en fazla alım-satım yaptığı hisseler açıklandı.

Temmuz ayında yabancı yatırımcılar, Borsa İstanbul’da yoğun bir hareketlilik gösterdi. Yabancılar, borsada toplam 26,58 milyar dolar alım yaparken, 25,68 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi. Bu işlemler sonucunda temmuz ayında net 891,28 milyon dolarlık alım yapılmış oldu.

İşte yabancıların temmuz ayında en çok sattığı hisseler ve net satım tutarları...

10 - Reysaş Taşımacılık (RYSAS)
Satış miktarı: 5,54 milyon dolar

9 - İş GYO (ISGYO)
Satış miktarı: 5,98 milyon dolar

8 - Batı Ege Gayrimenkul (BEGYO)
Satış miktarı: 5,99 milyon dolar

