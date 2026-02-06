Net kar marjı şirketlerin gerçek kazanç gücünü nasıl gösteriyor?

Net kar marjı nedir?

Net kar marjı, bir şirketin net karının toplam satış gelirlerine oranlanmasıyla elde edilen temel bir karlılık göstergesidir. Bu oran, şirketin satışlarından ne kadarının kar olarak kasada kaldığını açıkça ortaya koyar. Yüksek bir net kar marjı, maliyetlerin etkin yönetildiğini ve güçlü bir fiyatlama stratejisi uygulandığını gösterir. Düşük net kar marjı ise artan giderlere veya zayıf karlılığa işaret edebilir. Yatırımcılar bu oranı, şirketler arasında karşılaştırma yaparken sıklıkla kullanır. Aynı sektörde faaliyet gösteren firmalar için net kar marjı, rekabet gücünü ölçmede önemli bir kriter olarak kabul edilir.