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  4. Nisan ayında temettü ödeyecek şirketler listesi belli oldu: Hangi şirket ne zaman, kaç TL ödeyecek?

Nisan ayında temettü ödeyecek şirketler listesi belli oldu: Hangi şirket ne zaman, kaç TL ödeyecek?

Borsa İstanbul’da Nisan 2025'te 24 şirket temettü ödemesi yapacak. Temettü ödemeleriyle ilgili detaylar netleşti.

Nisan ayında temettü ödeyecek şirketler listesi belli oldu: Hangi şirket ne zaman, kaç TL ödeyecek? - Sayfa 1

Nisan ayında birçok şirket yatırımcılarına nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek. En yüksek hisse başı temettü ödemesini Çelebi Hava Servisi (CLEBI) yapacak. 

İşte temettü ödeme miktarları ve temettü tarihleri...

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Nisan ayında temettü ödeyecek şirketler listesi belli oldu: Hangi şirket ne zaman, kaç TL ödeyecek? - Sayfa 2

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. (AFYON)

8 Nisan 2025'te hisse başına net 0,85 TL temettü ödemesi yapacak.

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Nisan ayında temettü ödeyecek şirketler listesi belli oldu: Hangi şirket ne zaman, kaç TL ödeyecek? - Sayfa 3

Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKMGY)

9 Nisan 2025'te hisse başına net 12,64 TL temettü ödemesi yapacak.

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Nisan ayında temettü ödeyecek şirketler listesi belli oldu: Hangi şirket ne zaman, kaç TL ödeyecek? - Sayfa 4

Koç Holding A.Ş. (KCHOL)

10 Nisan 2025'te hisse başına net 5,85 TL temettü ödemesi yapacak. 

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