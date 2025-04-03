Nisan ayında temettü ödeyecek şirketler listesi belli oldu: Hangi şirket ne zaman, kaç TL ödeyecek?
Borsa İstanbul’da Nisan 2025'te 24 şirket temettü ödemesi yapacak. Temettü ödemeleriyle ilgili detaylar netleşti.
Nisan ayında birçok şirket yatırımcılarına nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek. En yüksek hisse başı temettü ödemesini Çelebi Hava Servisi (CLEBI) yapacak.
İşte temettü ödeme miktarları ve temettü tarihleri...
Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. (AFYON)
8 Nisan 2025'te hisse başına net 0,85 TL temettü ödemesi yapacak.
Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKMGY)
9 Nisan 2025'te hisse başına net 12,64 TL temettü ödemesi yapacak.