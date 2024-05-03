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  4. Nisan ayının en çok satan otomobil modelleri belli oldu

Nisan ayının en çok satan otomobil modelleri belli oldu

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), nisan ayına ilişkin sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışı istatistiklerini paylaştı. Açıklanan veriler, sektörde ciddi bir daralma yaşandığını gözler önüne serdi. Otomobil satışları, 20 ay sonra ilk kez düşüş gösterdi. Türkiye'de en çok satan otomobil modelleri hangileri oldu? İşte nisan ayının en çok satan modelleri...

Nisan ayının en çok satan otomobil modelleri belli oldu - Sayfa 1

10- Toyota Corolla

Satış adedi: 1.667

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Nisan ayının en çok satan otomobil modelleri belli oldu - Sayfa 2

9- Dacia Duster

Satış adedi: 1.688

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Nisan ayının en çok satan otomobil modelleri belli oldu - Sayfa 3

8- Chery Tiggo8 Pro

Satış adedi: 1.723

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Nisan ayının en çok satan otomobil modelleri belli oldu - Sayfa 4

7- Chery OMODA 5

Satış adedi: 1.760

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