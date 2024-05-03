Nisan ayının en çok satan otomobil modelleri belli oldu
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), nisan ayına ilişkin sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışı istatistiklerini paylaştı. Açıklanan veriler, sektörde ciddi bir daralma yaşandığını gözler önüne serdi. Otomobil satışları, 20 ay sonra ilk kez düşüş gösterdi. Türkiye'de en çok satan otomobil modelleri hangileri oldu? İşte nisan ayının en çok satan modelleri...
10- Toyota Corolla
Satış adedi: 1.667
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9- Dacia Duster
Satış adedi: 1.688
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8- Chery Tiggo8 Pro
Satış adedi: 1.723
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7- Chery OMODA 5
Satış adedi: 1.760
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