Nisan ayında emekli olan bayram ikramiyesi alabilecek mi? İşte detaylar...
Milyonlarca emeklinin aylıkları ve ikramiyeleri bayramdan önce hesaplara yatırılacak. Bu yıl Ramazan Bayramı'nın hem mart hem nisan ayına yayılması nedeniyle daha çok kişinin ikramiye alması söz konusu olacak. Peki, 2025 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar oldu? Nisanda emekli olan da bayram ikramiyesi alabilecek mi? İşte haberin detayları...
Milyonlarca vatandaş, "Nisanda emekli olan da bayram ikramiyesi alabilecek mi?" sorusuna yanıt arıyor. Yaklaşık 16 milyon emekli Ramazan Bayramı öncesi alacağı ikramiyeyi bekliyor.
Bu yıl Ramazan Bayramı'nın hem mart hem nisan ayına yayılması nedeniyle daha çok kişinin ikramiye alması söz konusu olacak.
Akşam Gazetesi'nden Okan Güray Bülbül, konuya ilişkin bugünkü yazısında şu ifadelere yer verdi:
"2018 yılından beri Ramazan ve Kurban Bayramlarında SGK tarafından bayram ikramiyeleri ödeniyor. Bayram ikramiyesi yalnızca emeklilere değil SGK'dan gelir ve aylık alan herkese ödeniyor. Dul ve yetim aylığı alanlar, sürekli iş göremezlik geliri alanlar da payları oranında ikramiye alıyorlar.
Bu yıl Ramazan Bayramının hem Mart hem Nisan ayına yayılması nedeniyle daha çok kişinin ikramiye alması söz konusu olacak. Çünkü hem Şubat hem de Mart ayı içerisinde dilekçe verip emekli aylığı talep edenler ikramiye alabilecek.
SONRAKİ DÖNEM ÖDENİR
Emekli aylığı talebinde bulunan kişilere emekli aylıkları takip eden ayın başı itibarıyla bağlanıyor. Örneğin şubat ayı içerisinde aylık talebinde bulunan bir kişiye aylığı mart ayı itibarıyla bağlanıyor ve bu kişi mart ayı içerisinde SGK'dan aylık veya gelir almış oluyor.