Noel alışverişinin ardından kutlamalar da Edirne'de: Bulgar ve Yunan turistler otelleri doldurdu

Hristiyan dünyasının büyük bölümü tarafından kutlanan Noel için Edirne'ye gelen turistler, kentte yoğunluk oluşturdu.

Yılbaşını da Edirne'de karşılayacak birçok turist, günler öncesinden otel ve eğlence yerlerinde rezervasyonlarını yaptırdı.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, kentte yılbaşı hareketliliği yaşandığını söyledi.

Komşu ülkeden gelen turistlerin kent ekonomisine katkı sağladığını belirten Irmak, "Turistlerin Edirne'ye ilgisi yılbaşında artan bir ivmeyle devam ediyor. Biz bundan çok mutluyuz." dedi.