Noel alışverişinin ardından kutlamalar da Edirne'de: Bulgar ve Yunan turistler otelleri doldurdu
Noel alışverişini Edirne'den yapan Bulgarlar ile Yunan turistler yılbaşını da bu kentte karşılayacak. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Irmak, "Yunanistan ve Bulgaristan'dan çok sayıda grup Edirne'ye geliyor. Otellerimizde yerlerini ayırttılar. Onlar Noel'i 24 Aralık'ta kutluyorlar, aynı şekilde yeni yılı karşılamak isteyenlerin sayısı da bir hayli çok." açıklaması yaptı.
Hristiyan dünyasının büyük bölümü tarafından kutlanan Noel için Edirne'ye gelen turistler, kentte yoğunluk oluşturdu.
Turistler, Noel alışverişlerini kentteki çarşı, pazar ve alışveriş merkezlerinden gerçekleştiriyor.
Yılbaşını da Edirne'de karşılayacak birçok turist, günler öncesinden otel ve eğlence yerlerinde rezervasyonlarını yaptırdı.
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, kentte yılbaşı hareketliliği yaşandığını söyledi.
Komşu ülkeden gelen turistlerin kent ekonomisine katkı sağladığını belirten Irmak, "Turistlerin Edirne'ye ilgisi yılbaşında artan bir ivmeyle devam ediyor. Biz bundan çok mutluyuz." dedi.