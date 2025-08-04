Nüfusu artırma çalışmaları | Kamu kurumlarında kreş ve bakımevleri açılacak

DEVLET NEYİ AMAÇLIYOR?

12'inci Kalkınma Planı'nda, milli ve manevi değerlerin taşıyıcısı olan ailenin her türlü zararlı eğilimden korunması, sağlıklı nesillerin yetişmesi, dinamik nüfus yapısının ve kalkınmanın istikrarlı bir biçimde sürdürülmesini sağlamak amacı yer alıyor. Bu doğrultuda aile kurumunun güçlendirilmesi, doğurganlığın nüfusun yenilenme seviyesinin üzerinde tutulması ile çocuk bakım hizmetlerinin niteliği ve niceliği iyileştirilerek yaygınlaştırılması temel amaç olarak belirlendi.