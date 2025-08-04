Nüfusu artırma çalışmaları | Kamu kurumlarında kreş ve bakımevleri açılacak
Yarım zamanlı çalışma ve doğum teşviklerinin ardından, kamu kurumlarında 24 saat hizmet verecek kreş ve bakımevleri açılacak. Kamu kurumları ilk aşamada çalışanlarının çocukları için kreş ve bakımevleri ihtiyaçlarını belirleyecek.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığını yaptığı Nüfus Politikaları Kurulu'nda ele alınan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının koordine edeceği kreş ve bakımevi adımının detayları belli oldu.
DOĞURGANLIK ORANI NE?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre doğurganlık hızının 2001'de 2,38 çocukken, 2024 yılında 1,48 çocuk olarak gerçekleşti. Bu durum, doğurganlık oranının nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10'un altında kaldığını gösteriyor. Nüfus oranı her yıl daha da düşüyor.
DEVLET NEYİ AMAÇLIYOR?
12'inci Kalkınma Planı'nda, milli ve manevi değerlerin taşıyıcısı olan ailenin her türlü zararlı eğilimden korunması, sağlıklı nesillerin yetişmesi, dinamik nüfus yapısının ve kalkınmanın istikrarlı bir biçimde sürdürülmesini sağlamak amacı yer alıyor. Bu doğrultuda aile kurumunun güçlendirilmesi, doğurganlığın nüfusun yenilenme seviyesinin üzerinde tutulması ile çocuk bakım hizmetlerinin niteliği ve niceliği iyileştirilerek yaygınlaştırılması temel amaç olarak belirlendi.
Ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalara öncelik verilmesi amacıyla 2025 "Aile Yılı" ilan edildi. Bu doğrultuda sağlıklı nesillerin yetişmesi, dinamik nüfus yapısının ve kalkınmanın istikrarlı bir biçimde sürdürülmesini teminen ülkemizin doğurganlık hızının artışına olumlu yönde katkı sağlanmasına yönelik teşvik edici uygulamalar hayata geçiriliyor.