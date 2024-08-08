Nüfusu sadece 73 bin ama bu ilçe, 85 milyonluk Türkiye'nin ticari araç piyasasına yön veriyor
Samsun'un 73 bin nüfuslu Terme ilçesi, 85 milyonluk Türkiye'nin ticari araç piyasasına yön veriyor.
"Türkiye'nin ticari araç merkezi" olarak nitelendirilen Terme'ye 81 ilden vatandaşlar gelerek minibüs, kamyonet, panelvan tipi araçlar alıyor.
Türkiye'de birçok ilde oto galeri alanında tekelleşmiş sembol yerler bulunuyor.
Samsun'un Terme ilçesini diğer bölgelerden ayıran en büyük özelliği ise Türkiye'nin ticari araç merkezi olması.
İlçe sınırlarından itibaren kara yolu üzerine sıralanmış 150 oto galerici, neredeyse ilçe sınırlarının sonuna kadar satılık olan minibüs, kamyonet, panelvan tipi araçları sergiliyor