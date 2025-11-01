O işleri bıraktı, para onu bırakmadı! Bill Gates'in yaptığı hisse sepeti servetine servet katıyor

Bill & Melinda Gates Vakfı vasıtasıyla sosyal projelere katkı sunan Gates’in, dev yatırım sepetinde hangi firmaların yer aldığı merak konusu oldu. İşte milyarder iş insanının dikkat çeken yatırım hamleleri ve servetinin perde arkası… Bu sepette 45 milyar dolardan daha fazlası var bir akıl var...