O işleri bıraktı, para onu bırakmadı! Bill Gates'in yaptığı hisse sepeti servetine servet katıyor
108 milyar dolarlık servetiyle evrenin en zengin 13. kişisi durumunda bulunan Bill Gates, bu kez 45 milyar dolarlık yatırım portföyüyle gündemden düşmüyor. Gates, yalnızca hayırsever kimliğiyle değil, ayrıca taktiksel yatırımlarıyla da servetini büyütmeyi sürdürdüğü öğrenildi
Bill & Melinda Gates Vakfı vasıtasıyla sosyal projelere katkı sunan Gates’in, dev yatırım sepetinde hangi firmaların yer aldığı merak konusu oldu. İşte milyarder iş insanının dikkat çeken yatırım hamleleri ve servetinin perde arkası… Bu sepette 45 milyar dolardan daha fazlası var bir akıl var...
1 | 12