Ocak 2025'te asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerde konuşulan yeni asgari ücret zammı

Milyonlarca asgari ücretli çalışan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) önümüzdeki hafta başlayacak ve yaklaşık 2 ay sürecek olan bütçe görüşmelerine odaklandı. "2025 yılında asgari ücret ne kadar olacak?" sorusunun cevabını herkes merak ediyor. İktidar kulislerinde ise bu kritik artışın oranı ile ilgili rakamlar yavaş yavaş konuşulmaya başladı.