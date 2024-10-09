Ocak 2025'te asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerde konuşulan yeni asgari ücret zammı
2025 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için süreç önümüzdeki günlerde başlayacak. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? İktidar kulislerinde asgari ücret zammı için hangi oran konuşuluyor? İşte detaylar...
2025 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi için geri sayım başladı. Önümüzdeki günlerde başlayacak görüşmeler öncesinde iktidar kulislerinde şimdiden asgari ücret zammı konuşulmaya başladı.
Milyonlarca asgari ücretli çalışan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) önümüzdeki hafta başlayacak ve yaklaşık 2 ay sürecek olan bütçe görüşmelerine odaklandı. "2025 yılında asgari ücret ne kadar olacak?" sorusunun cevabını herkes merak ediyor. İktidar kulislerinde ise bu kritik artışın oranı ile ilgili rakamlar yavaş yavaş konuşulmaya başladı.
Gazete Duvar’dan Nergis Demirkaya’nın aktardığı bilgilere göre, siyaset gündeminin yanında ekonomi gündemi de önümüzdeki haftalarda yoğunlaşacak. TBMM, yaklaşık iki ay sürecek bütçe görüşmeleriyle meşgul olacak. Yıl sonunun en önemli başlıklarından biri de asgari ücrete yapılacak zam olacak.
GEÇEN YIL NE KADAR ARTIŞ YAPILMIŞTI?
2024 yılında yüzde 49 oranında yapılan zamla 17 bin 2 liraya yükselen asgari ücretin, 2025 yılında ne kadar artacağı, Aralık ayının başında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından karara bağlanacak. Ancak artış oranıyla ilgili tahminler şimdiden konuşulmaya başlandı.