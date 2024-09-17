Ocak 2025'te yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret için 7 zam senaryosu
2025 Ocak ayında asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 6 aylık enflasyon verilerini değerlendirerek yeni asgari ücreti belirleyecek. Peki Ocak 2025'te yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte olası 7 senaryo...
Merkez Bankası Tahminine Göre: Yıl sonu enflasyonunun yüzde 43,14 olması durumunda, net asgari ücret yaklaşık 24.336,84 TL olacak.
Orta Vadeli Program (OVP) Tahminine Göre: Yıl sonu enflasyonunun yüzde 17,5 olması durumunda, net asgari ücret yaklaşık 24.058 TL olacak.
Anadolu Ajansı Anketine Göre: Yıl sonu enflasyonunun yüzde 42,64 olması durumunda, net asgari ücret yaklaşık 24.251,83 TL olacak.
Ortalama Enflasyon Beklentisine Göre: Enflasyon beklentisinin ortalama yüzde 42,42 olması durumunda, net asgari ücret yaklaşık 24.214,42 TL olacak.