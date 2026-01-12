Ocak 2026 emekli promosyonları uçuşa geçti: İşte en yüksek ödemeyi yapan bankalar

Emekli promosyonundan yararlanabilmek için emeklilerin maaşlarını tercih ettikleri bankaya taşımaları ve maaş ödemelerini belirli bir süre bu bankadan alma sözü vermeleri gerekiyor. Emekli maaşlarına yılda iki kez yapılan enflasyon artışları, bankalar açısından bu grubu daha da cazip hale getiriyor. Bu nedenle kamu ve özel bankalar, emeklileri uzun vadeli müşteri olarak bünyelerine katmak için promosyon tutarlarını sürekli yukarı çekiyor.