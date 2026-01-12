Ocak 2026 emekli promosyonları uçuşa geçti: İşte en yüksek ödemeyi yapan bankalar
En düşük emekli maaşının 20 bin liraya yükseltilmesinin ardından bankalar arasındaki promosyon rekabeti yeniden alevlendi. Kamu ve özel bankalar, 2026 Ocak ayı itibarıyla emekli maaşı promosyon tutarlarını güncellerken, bazı bankalarda ödenen toplam promosyon miktarı 31 bin liraya kadar çıktı. Emekliler, “Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte emekliye en yüksek promosyonu veren bankalar...
Emekli promosyonundan yararlanabilmek için emeklilerin maaşlarını tercih ettikleri bankaya taşımaları ve maaş ödemelerini belirli bir süre bu bankadan alma sözü vermeleri gerekiyor. Emekli maaşlarına yılda iki kez yapılan enflasyon artışları, bankalar açısından bu grubu daha da cazip hale getiriyor. Bu nedenle kamu ve özel bankalar, emeklileri uzun vadeli müşteri olarak bünyelerine katmak için promosyon tutarlarını sürekli yukarı çekiyor.
Türkiye genelinde yaklaşık 16,5 milyon emeklinin bulunması, emekli maaş promosyonlarını bankacılık sektörünün en rekabetçi alanlarından biri haline getirmiş durumda. Bankalar arasındaki yarış her geçen gün daha da kızışırken, emeklilere sunulan kampanyalar da çeşitlenmeye devam ediyor.
İşte bankarın sunduğu emekli promosyon kampanyaları;