Ocak 2026’da SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? Özgür Erdursun tek tek hesapladı
Asgari ücretin ardından gözler memur ve emeklilere yeni yılda yapılacak zam oranına çevrildi. 5 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak enflasyon rakamıyla SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin zam oranları netleşecek. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun emekli maaşına ilişkin kritik bilgiler paylaştı. İşte detaylar...
Memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışları için belirleyici döneme girildi. Asgari ücretin açıklanmasının ardından, yeni yılda emeklilere yapılacak zam oranları kamuoyunun gündemine oturdu. 5 Ocak’ta duyurulacak aralık ayı enflasyon verisiyle birlikte, yılın ilk altı ayına ilişkin zam oranları da kesinlik kazanacak.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, TGRT haber'e yaptığı değerlendirmede, beklenen maaş artışlarına dair önemli bilgiler paylaştı ve hangi emeklinin ne kadar zam alacağını ayrıntılı hesaplamalarla ortaya koydu.
TEMEL KRİTER ENFLASYON
Emekli maaşlarına yapılacak zamda temel kriter yine enflasyon olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her yıl olduğu gibi 6 aylık enflasyon oranı kadar artış alacak. Yılın ikinci yarısına ilişkin 5 aylık TÜFE verilerinin netleşmesiyle birlikte zam beklentileri de şekillenmeye başladı.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, maaş artışlarında enflasyonun belirleyici rol oynadığını vurguladı. Erdursun’a göre, mevcut veriler ışığında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 12 ile 13 aralığında olabilir. Bu artışın gerçekleşmesi halinde, en düşük emekli aylığının yaklaşık 19 bin TL seviyelerine yükselmesi bekleniyor.