Ocak 2026’da SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? Özgür Erdursun tek tek hesapladı

TEMEL KRİTER ENFLASYON

Emekli maaşlarına yapılacak zamda temel kriter yine enflasyon olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her yıl olduğu gibi 6 aylık enflasyon oranı kadar artış alacak. Yılın ikinci yarısına ilişkin 5 aylık TÜFE verilerinin netleşmesiyle birlikte zam beklentileri de şekillenmeye başladı.