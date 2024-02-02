Ocak ayında en çok satılan otomobil markaları belli oldu
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, geçen ay bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56,6 artarak 79 bin 701 adet olarak gerçekleşti. En çok satan otomotiv markaları da belli oldu. İşte ocak ayında en çok satan otomobil markalarında ilk 10 sıralaması...
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil satışları Ocak 2024'te geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71,7 artarak 64 bin 41, hafif ticari araç pazarı yüzde 15,1 artarak 15 bin 660 adet oldu. ODMD'nin verilerine göre, en çok otomobil ve hafif ticari araç satan markaların sıralaması da belli oldu.
En çok otomobil ve hafif ticari araç satan marka Fiat oldu. Fiat'ı Renault takip etti. Wolkswagen üçüncü sırada yer aldı. Dördüncü Ford, beşinci Toyota, altıncı ise Hyundai oldu. İşte en çok satan otomobil markalarında ilk 10 sıralaması...
1- Fiat 11 bin 724 adet
2- Renault 10 bin 5 adet