Ocak ayında en çok satılan otomobil markaları belli oldu

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil satışları Ocak 2024'te geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71,7 artarak 64 bin 41, hafif ticari araç pazarı yüzde 15,1 artarak 15 bin 660 adet oldu. ODMD'nin verilerine göre, en çok otomobil ve hafif ticari araç satan markaların sıralaması da belli oldu.

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