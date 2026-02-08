Ocak ayında net alıcı: İşte yabancının en çok aldığı ve sattığı hisseler!

Buna göre, yabancılar geçen ay 49 milyar 953 milyon 779 bin 302 dolar tutarında alım yaparken, 47 milyar 959 milyon 868 bin 769 dolar tutarında satım gerçekleştirdi. Ocak ayı toplam işlem hacmi, 97 milyar 913 milyon 648 bin 71 dolar hesaplandı.