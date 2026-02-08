Ocak ayında net alıcı: İşte yabancının en çok aldığı ve sattığı hisseler!
Yabancı yatırımcı, ocak ayında nette yaklaşık 2 milyar dolarlık alım yaparken; yabancının geçen ay en çok aldığı ve sattığı hisseler belli oldu.
Borsa İstanbul, Ocak ayına ilişkin yabancı banka/aracı kurum veya şahıs nam ve hesabına gerçekleştirilen işlemleri açıkladı.
Buna göre, yabancılar geçen ay 49 milyar 953 milyon 779 bin 302 dolar tutarında alım yaparken, 47 milyar 959 milyon 868 bin 769 dolar tutarında satım gerçekleştirdi. Ocak ayı toplam işlem hacmi, 97 milyar 913 milyon 648 bin 71 dolar hesaplandı.
Yabancılar aynı ayda 613 milyon 666 bin 64 dolar tutarında yapılandırılmış ürün ve fon alırken, 619 milyon 67 bin 101 dolar tutarında satış gerçekleştirdi.