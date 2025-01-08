Ocak zammı ile dul ve yetim aylığında artış! İşte 2025 yılı zamlı dul ve yetim maaşları...
En düşük emekli maaşı SSK ve Bağ-Kur'lular için 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye çıkmasının ardından dul ve yetim maaşları da değişti. İşte 2025 yılı zamlı dul ve yetim maaşları...
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışlarının ardından, dul ve yetim aylıkları da aynı oranda yükseltildi. Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca dul ve yetimin beklediği zam oranı netleşti.
Vefat eden sigortalının eşine ve çocuklarına bağlanan dul ve yetim aylıkları, diğer emekli maaşlarına paralel olarak yüzde 15,75 oranında artırıldı.
Dul ve yetim aylıkları, vefat eden sigortalının son maaşının belirli bir yüzdesi üzerinden hesaplanır. Genellikle yüzde 25, 50 veya 75 oranında bağlanan bu maaşlar, yapılan zamlarla birlikte yeniden düzenlendi.