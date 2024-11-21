Ocak zammı sonrasında hepsi artıyor! 65 yaş, SED, aile yardımı, engelli maaşı: İşte zamlı rakamlar

ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Hasta veya engelli yakınlarına bakım hizmeti verenlere ödenen aylık ödeme, yüzde 11,32'lik zamla 9.077 TL'den 10.100 TL'ye çıkacak.

Yüzde 40-69 engeli olanlar ile engelli yakınlarına yapılan aylık ödeme ise 3.338 TL'den 3.713 TL'ye yükselecek. Yüzde 70 ve üzeri engeli olan bireylere ödenen aylık ise 5.007 TL'den 5.570 TL'ye artacak.