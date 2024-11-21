Ocak zammı sonrasında hepsi artıyor! 65 yaş, SED, aile yardımı, engelli maaşı: İşte zamlı rakamlar
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemeleri ile evde bakım maaşı, engelli aylığı ve yaşlılık aylığı alan vatandaşlar için Ocak zammı heyecanı başladı. Memur maaş zammıyla birlikte sosyal yardım ödemelerinde de artış yapılacak. Gözler, SED başta olmak üzere tüm sosyal destek ödemelerinin yeni oranlarına çevrildi. Peki, Ocak ayında yapılacak zam sonrası bu ödemeler kaç TL'ye çıkacak? İşte detaylar…
Yeni yılda dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardım ödemeleri artırılacak.Ocak ayında memur maaş katsayısındaki artışla birlikte, evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı, engelli, dul ve yetim maaşı gibi sosyal yardımlar da güncellenerek zamlı rakamlarla ödenecek.
Yüzde 11,32 oranı baz alındığında memur zammı sonrası sosyal destek ödemeleri şu şekilde olması bekleniyor.
65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?
65 yaş aylığı, memur maaş artışı göz önünde bulundurularak yüzde 11,32'lik bir zam ile 4.181,63 TL'den 4.655,41 TL'ye yükselecek.
ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Hasta veya engelli yakınlarına bakım hizmeti verenlere ödenen aylık ödeme, yüzde 11,32'lik zamla 9.077 TL'den 10.100 TL'ye çıkacak.
Yüzde 40-69 engeli olanlar ile engelli yakınlarına yapılan aylık ödeme ise 3.338 TL'den 3.713 TL'ye yükselecek. Yüzde 70 ve üzeri engeli olan bireylere ödenen aylık ise 5.007 TL'den 5.570 TL'ye artacak.