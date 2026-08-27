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  4. Ocak zammında 3 farklı senaryo: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Ocak zammında 3 farklı senaryo: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca emeklinin gözü Ocak 2027’de yapılacak maaş artışına çevrilirken, yıl sonu enflasyon beklentilerindeki değişim hesapları yeniden gündeme getirdi. Şimdiden ortaya çıkan üç farklı senaryo, emeklilerin alacağı zam oranı ve en düşük aylığın ulaşabileceği seviyeye ilişkin dikkat çeken rakamları ortaya koyuyor.

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Ocak zammında 3 farklı senaryo: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? - Sayfa 1

Temmuz ayında yapılan düzenlemeyle 23 bin 552 TL’ye yükselen en düşük emekli aylığının, Ocak 2027’de ulaşabileceği yeni tutara ilişkin hesaplamalar devam ediyor.

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Ocak zammında 3 farklı senaryo: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? - Sayfa 2

Yılın ikinci yarısında oluşacak 6 aylık enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027’de alacağı maaş zammının belirlenmesinde kritik rol oynayacak.

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Ocak zammında 3 farklı senaryo: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? - Sayfa 3

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yıl sonu enflasyon tahminini güncellemesi, Ocak 2027 emekli zammına ilişkin hesaplamaların da yeniden şekillenmesine yol açtı.

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Ocak zammında 3 farklı senaryo: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? - Sayfa 4

TCMB’nin yüzde 28’lik yıl sonu enflasyon tahmininin yanı sıra, piyasa katılımcılarının yüzde 29,43’lük beklentisi ve alternatif hesaplamadaki yüzde 30,32’lik senaryo üzerinden üç farklı zam ihtimali gündeme geldi.

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