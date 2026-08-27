Ocak zammında 3 farklı senaryo: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Milyonlarca emeklinin gözü Ocak 2027’de yapılacak maaş artışına çevrilirken, yıl sonu enflasyon beklentilerindeki değişim hesapları yeniden gündeme getirdi. Şimdiden ortaya çıkan üç farklı senaryo, emeklilerin alacağı zam oranı ve en düşük aylığın ulaşabileceği seviyeye ilişkin dikkat çeken rakamları ortaya koyuyor.
Temmuz ayında yapılan düzenlemeyle 23 bin 552 TL’ye yükselen en düşük emekli aylığının, Ocak 2027’de ulaşabileceği yeni tutara ilişkin hesaplamalar devam ediyor.
Yılın ikinci yarısında oluşacak 6 aylık enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027’de alacağı maaş zammının belirlenmesinde kritik rol oynayacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yıl sonu enflasyon tahminini güncellemesi, Ocak 2027 emekli zammına ilişkin hesaplamaların da yeniden şekillenmesine yol açtı.