Ocakta emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne olacak?İşte masadaki rakamlar
Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte yılın ikinci altı aylık dilimi için emeklilerin alacağı 2 aylık zam farkı belli oldu. Peki yıl sonu enflasyon beklentilerine göre emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı için beklenti ne? İşte detaylar...
Milyonlarca memur, emekli ve çalışanı ilgilendiren ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre enflasyon ağustosta aylık bazda yüzde 2,47 arttı. Yıllık enflasyon ise 61,78'den yüzde 51,97'ye geriledi. Böylelikle emeklilerin alacağı temmuz ve ağustos aylarına ilişkin 2 aylık zam farkları belli oldu.
İKİ AYLIK ZAM FARKI BELLİ OLDU
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak korurken, enflasyon tahmininde tepe nokta yüzde 42 düzeyinde. Ağustos ayında yapılan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43.31 olarak belirlenmişti. Peki yıl sonu enflasyon tahminlerine göre emeklilere ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı için beklenti ne?
Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, şunları söyledi:
“Ağustos ayı enflasyonunun belirlenmesiyle birlikte iki aylık enflasyon farkı yüzde 5.78 olarak belirlendi. Yani artık emeklimizin iki aylık zam farkı olan yüzde 5.78 cebinde diyebiliriz.
YIL SONUNDA EMEKLİLERE NE KADAR ZAM FARKI DOĞACAK?
Emekli zammının belli olmasına 4 ay daha var. 4 ay boyunca yüzde 2 civarında bir enflasyon farkı olursa yüzde 15’lik enflasyon farkı doğacak diyebiliriz.