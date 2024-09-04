Ocakta emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne olacak?İşte masadaki rakamlar

İKİ AYLIK ZAM FARKI BELLİ OLDU

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak korurken, enflasyon tahmininde tepe nokta yüzde 42 düzeyinde. Ağustos ayında yapılan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43.31 olarak belirlenmişti. Peki yıl sonu enflasyon tahminlerine göre emeklilere ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı için beklenti ne?