Ocakta en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliye ne kadar zam yapılacak? İşte 4 farklı senaryo
Yılın ikinci altı ayına ilişkin enflasyon verileri geldikçe yıl sonu beklentileri de şekilleniyor. Merkez Bankası son raporunda yıl sonu enflasyon beklentisini değiştirmemişti. Peki Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre emekliye ne kadar zam yapılacak? En güçlü formül hangisi? En düşük emekli maaşı ne kadar olur? Refah payı gündeme gelir mi? İşte 4 farklı senaryo...
Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi yıl sonu zam oranına kilitlendi. Merkez Bankası son raporunda enflasyon beklentisini değiştirmeyerek yüzde 38 olarak açıklamıştı. Enflasyon tahmininin üst aralığı ise yüzde 42 seviyesinde.
Ağustos ayında yapılan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43.31 olarak belirlendi. AA Finans’ın 2024 sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 42,84 olarak revize edildi.
Enflasyon tahminlerine göre 4 farklı zam senaryosu gündeme geldi. Peki en güçlü formül hangisi? En düşük emekli maaşı ne kadar olur? Refah payı gündeme gelir mi? Konuyla ilgili detayları milliyet.com.tr’ye konuşan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, şunları söyledi:
“Enflasyon verileri emeklilerimiz için önem teşkil etmektedir. Burada yıl sonu enflasyonu %38, 40, 42 aralığında beklenmekle birlikte Merkez Bankası’nın ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketine göre ise %43,31 olarak tahmin edilmektedir. 2024 yılı ilk altı aylık dönemin enflasyon verisi %24,73 olarak açıklanmıştı.
4 FARKLI ZAM SENARYOSU MASADA
İlk 6 aylık kısım olan yüzde 24,73 rakamını soyutladığımızda gelen enflasyon verileriyle birlikte yılın ikinci yarısına ilişkin hesaplamaları yapabiliyoruz.