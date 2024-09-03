Ocakta en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliye ne kadar zam yapılacak? İşte 4 farklı senaryo

Enflasyon tahminlerine göre 4 farklı zam senaryosu gündeme geldi. Peki en güçlü formül hangisi? En düşük emekli maaşı ne kadar olur? Refah payı gündeme gelir mi? Konuyla ilgili detayları milliyet.com.tr’ye konuşan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, şunları söyledi:

“Enflasyon verileri emeklilerimiz için önem teşkil etmektedir. Burada yıl sonu enflasyonu %38, 40, 42 aralığında beklenmekle birlikte Merkez Bankası’nın ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketine göre ise %43,31 olarak tahmin edilmektedir. 2024 yılı ilk altı aylık dönemin enflasyon verisi %24,73 olarak açıklanmıştı.