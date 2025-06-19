Ödeme tarihi açıklandı: Lot başına 1,28 TL hesaplara yatacak! 5 şirket temettü karını açıkladı

Borsa İstanbul’da haftanın dördüncü işlem günü olan 19 Haziran Perşembe günü, halka açık 5 şirket temettü kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Bazı şirketler temettü dağıtmayacağını açıklarken, diğerleri ise temettü tutarını ve ödeme tarihini duyurdu. Yatırımcıların merakla beklediği temettü kararları arasında, brüt ve net tutarlar ile temettü ödeme tarihleri netleşti. İ

İşte bugün temettü kararı açıklayan şirketler…