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  4. Ödeme tarihi açıklandı: Lot başına 1,28 TL hesaplara yatacak! 5 şirket temettü karını açıkladı

Ödeme tarihi açıklandı: Lot başına 1,28 TL hesaplara yatacak! 5 şirket temettü karını açıkladı

Haftanın dördüncü işlem gününde borsada işlem gören 5 şirket temettü kararlarını yatırımcılarla paylaştı.

Ödeme tarihi açıklandı: Lot başına 1,28 TL hesaplara yatacak! 5 şirket temettü karını açıkladı - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da haftanın dördüncü işlem günü olan 19 Haziran Perşembe günü, halka açık 5 şirket temettü kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Bazı şirketler temettü dağıtmayacağını açıklarken, diğerleri ise temettü tutarını ve ödeme tarihini duyurdu. Yatırımcıların merakla beklediği temettü kararları arasında, brüt ve net tutarlar ile temettü ödeme tarihleri netleşti. İ

İşte bugün temettü kararı açıklayan şirketler…

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Ödeme tarihi açıklandı: Lot başına 1,28 TL hesaplara yatacak! 5 şirket temettü karını açıkladı - Sayfa 2

Bera Holding A.Ş. (BERA)
Genel Kurul kararıyla temettü dağıtmayacak.

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Ödeme tarihi açıklandı: Lot başına 1,28 TL hesaplara yatacak! 5 şirket temettü karını açıkladı - Sayfa 3

Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ELITE)
Hisse başına 0,05 TL brüt ve 0,0425 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: Açıklanmadı

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Ödeme tarihi açıklandı: Lot başına 1,28 TL hesaplara yatacak! 5 şirket temettü karını açıkladı - Sayfa 4

Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. (OYLUM)
Genel Kurul kararıyla temettü dağıtmayacak.

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