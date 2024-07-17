Öğrenciler kiralık ev arayışında: Kiralar uçtu! İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum

İstanbul'da 100 metrekarelik 2+1 evlerin ortalama kirası 20 bin TL'den başlayarak 35 bin TL'ye kadar çıkıyor.

3 Ankara'da ise en düşük kira bedeli 14 bin TL, İzmir'de ise 17 bin 500 TL olarak belirlenmiş durumda...