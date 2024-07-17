Öğrenciler kiralık ev arayışında: Kiralar uçtu! İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum
Türkiye'de son iki yılda kiraların hızla yükselmesi, özellikle yüzde 25 zam sınırlamasının sona erdiği yaz aylarında talebin yüksek olmasıyla birleşince öğrenciler için barınma maliyetleri daha da yükseliyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de ortalama kiralar ne kadar? İşte detaylar...
Üniversite öğrencileri için barınma arayışı giderek zorlaşırken, İstanbul, Ankara ve İzmir'de öğrenci nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde ev kiraları hızla artıyor.
İstanbul'da 100 metrekarelik 2+1 evlerin ortalama kirası 20 bin TL'den başlayarak 35 bin TL'ye kadar çıkıyor.
3 Ankara'da ise en düşük kira bedeli 14 bin TL, İzmir'de ise 17 bin 500 TL olarak belirlenmiş durumda...
Öğrenciler için uygun fiyatlı konut bulmanın zorlaştığı bu dönemde, kiraların geçtiğimiz yıla oranla yaklaşık 2 katına çıkması dikkat çekiyor.
Binlerce öğrenci, sınav stresini geride bırakıp, üniversite tercihleri sonrasında eğitim alacakları şehirleri belirlemeye hazırlanıyor.