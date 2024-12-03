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  4. Öğretmen, memur, doktor, komiser maaşları belli oldu! İşte 5 aylık enflasyon farkı ile zam tablosu

Öğretmen, memur, doktor, komiser maaşları belli oldu! İşte 5 aylık enflasyon farkı ile zam tablosu

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, SSK, Bağ-Kur ve memurların 5 aylık enflasyon farkı ve ocak ayında alacakları zam oranları belli oldu. Milyonlarca kişinin merakla beklediği maaş tablosu netleşmeye başladı. Peki, her kesim ne kadar maaş alacak? İşte 5 aylık enflasyon farkı ve zam oranlarıyla ilgili detaylı maaş tablosu...

Öğretmen, memur, doktor, komiser maaşları belli oldu! İşte 5 aylık enflasyon farkı ile zam tablosu - Sayfa 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı enflasyon verisini açıkladı. Milyonlarca vatandaş, TÜİK'in duyurduğu enflasyon verisini dikkatle takip ederken, maaş zam tablosu da şekillendi. Peki, 5 aylık enflasyon farkıyla hangi kesim ne kadar maaş alacak? İşte detaylar...

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Öğretmen, memur, doktor, komiser maaşları belli oldu! İşte 5 aylık enflasyon farkı ile zam tablosu - Sayfa 2

TÜİK'in 2024 Kasım ayı enflasyon verisini açıklamasıyla, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık enflasyon farkına göre alacakları zam oranı da netleşti.

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Öğretmen, memur, doktor, komiser maaşları belli oldu! İşte 5 aylık enflasyon farkı ile zam tablosu - Sayfa 3

TÜİK'in bugün duyurduğu 2024 Kasım ayı enflasyon oranı yüzde 2,24 olarak açıklanırken, yıllık enflasyon oranı ise yüzde 47,09 oldu. Bu veriler doğrultusunda, (4a) SSK ve (4b) Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına 5 aylık dönemde yüzde 14,57'lik bir artış yapılması kesinleşti.

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Öğretmen, memur, doktor, komiser maaşları belli oldu! İşte 5 aylık enflasyon farkı ile zam tablosu - Sayfa 4

2025 Ocak zamlı memur maaşları unvanlara göre maaş tablosu öğretmen, polis, mühendis, doktor, hemşire, avukat maaşları...

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