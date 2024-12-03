Öğretmen, memur, doktor, komiser maaşları belli oldu! İşte 5 aylık enflasyon farkı ile zam tablosu
TÜİK'in açıkladığı verilere göre, SSK, Bağ-Kur ve memurların 5 aylık enflasyon farkı ve ocak ayında alacakları zam oranları belli oldu. Milyonlarca kişinin merakla beklediği maaş tablosu netleşmeye başladı. Peki, her kesim ne kadar maaş alacak? İşte 5 aylık enflasyon farkı ve zam oranlarıyla ilgili detaylı maaş tablosu...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı enflasyon verisini açıkladı. Milyonlarca vatandaş, TÜİK'in duyurduğu enflasyon verisini dikkatle takip ederken, maaş zam tablosu da şekillendi. Peki, 5 aylık enflasyon farkıyla hangi kesim ne kadar maaş alacak? İşte detaylar...
TÜİK'in 2024 Kasım ayı enflasyon verisini açıklamasıyla, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık enflasyon farkına göre alacakları zam oranı da netleşti.
TÜİK'in bugün duyurduğu 2024 Kasım ayı enflasyon oranı yüzde 2,24 olarak açıklanırken, yıllık enflasyon oranı ise yüzde 47,09 oldu. Bu veriler doğrultusunda, (4a) SSK ve (4b) Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına 5 aylık dönemde yüzde 14,57'lik bir artış yapılması kesinleşti.