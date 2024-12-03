Öğretmen, memur, doktor, komiser maaşları belli oldu! İşte 5 aylık enflasyon farkı ile zam tablosu

TÜİK'in bugün duyurduğu 2024 Kasım ayı enflasyon oranı yüzde 2,24 olarak açıklanırken, yıllık enflasyon oranı ise yüzde 47,09 oldu. Bu veriler doğrultusunda, (4a) SSK ve (4b) Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına 5 aylık dönemde yüzde 14,57'lik bir artış yapılması kesinleşti.