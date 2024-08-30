Okul öncesi bankalar kesenin ağzını açtı: 6 ay vadeli sıfır faizli kredi! İşte kampanyalar...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2024 Temmuz ayında TÜFE, bir önceki aya göre yüzde 3,23, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,78 oranında artış gösterirken; bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 104,50 ile eğitim oldu.