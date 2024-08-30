Okul öncesi bankalar kesenin ağzını açtı: 6 ay vadeli sıfır faizli kredi! İşte kampanyalar...
Bankalar, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi kesenin ağzını açtı. Öğrencilerin eğitim ve kırtasiye masraflarına destek için bankalar, 6 ay vadeli 25 bin liraya sıfır faizli kredi imkânı sunuyor. Dileyen nakit avans desteğinden de yararlanabiliyor.
Eğitim-öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kaldı. Ancak eğitim ve kırtasiye masrafları aileleri kara kara düşündürüyor. Son yıllarda hızla artan enflasyon ve döviz kuru dalgalanmaları, eğitim sektöründeki maliyetleri de artırdı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2024 Temmuz ayında TÜFE, bir önceki aya göre yüzde 3,23, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,78 oranında artış gösterirken; bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 104,50 ile eğitim oldu.
Bankalar bu dönemde sıfır faizli kredilerle ailelerin eğitim ve kırtasiye masraflarına destek oluyor. HangiKredi’nin derlediği verilere göre tüketiciler, bankaların 6 ay vadeli 25 bin liraya sıfır faizli kredi imkânından yararlanabiliyor. İşte o kampanyalar:
QNB Finansbank ve Akbank 6 ay vadeli 20.000 TL kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL nakit avans olmak üzere toplam 45.000 TL’ye varan finans desteği sunuyor.