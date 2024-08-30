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  4. Okul öncesi bankalar kesenin ağzını açtı: 6 ay vadeli sıfır faizli kredi! İşte kampanyalar...

Okul öncesi bankalar kesenin ağzını açtı: 6 ay vadeli sıfır faizli kredi! İşte kampanyalar...

Bankalar, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi kesenin ağzını açtı. Öğrencilerin eğitim ve kırtasiye masraflarına destek için bankalar, 6 ay vadeli 25 bin liraya sıfır faizli kredi imkânı sunuyor. Dileyen nakit avans desteğinden de yararlanabiliyor.

Okul öncesi bankalar kesenin ağzını açtı: 6 ay vadeli sıfır faizli kredi! İşte kampanyalar... - Sayfa 1

Eğitim-öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kaldı. Ancak eğitim ve kırtasiye masrafları aileleri kara kara düşündürüyor. Son yıllarda hızla artan enflasyon ve döviz kuru dalgalanmaları, eğitim sektöründeki maliyetleri de artırdı.

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Okul öncesi bankalar kesenin ağzını açtı: 6 ay vadeli sıfır faizli kredi! İşte kampanyalar... - Sayfa 2

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2024 Temmuz ayında TÜFE, bir önceki aya göre yüzde 3,23, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,78 oranında artış gösterirken; bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 104,50 ile eğitim oldu.

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Okul öncesi bankalar kesenin ağzını açtı: 6 ay vadeli sıfır faizli kredi! İşte kampanyalar... - Sayfa 3

Bankalar bu dönemde sıfır faizli kredilerle ailelerin eğitim ve kırtasiye masraflarına destek oluyor. HangiKredi’nin derlediği verilere göre tüketiciler, bankaların 6 ay vadeli 25 bin liraya sıfır faizli kredi imkânından yararlanabiliyor. İşte o kampanyalar:

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Okul öncesi bankalar kesenin ağzını açtı: 6 ay vadeli sıfır faizli kredi! İşte kampanyalar... - Sayfa 4

QNB Finansbank ve Akbank 6 ay vadeli 20.000 TL kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL nakit avans olmak üzere toplam 45.000 TL’ye varan finans desteği sunuyor.

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