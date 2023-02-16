Ons altında görünüm zayıf! 1825 dolar seviyesi önemli

Ons altında 1825 dolar seviyesi önemli

Ünlü&Co

TÜFE’nin yanında perakende satışlar rakamının da piyasa beklentisine kıyasla kuvvetli bir tablo ortaya koyması doların güçlü bir tablo sergilemesini sağlıyor. Bu durum değerli metaller üzerinde baskı oluştururken Fed yetkililerinden gelecek açıklamaların önemi artmış durumda. Bugün Cleveland Fed Başkanı Mester ve St. Louis Fed Başkanı Bullard’ın konuşmalarını takip edeceğiz. Özellikle Bullard şahin açıklamaları ile öne çıkan bir isim ve verdiği mesajlar piyasalarda zaman zaman yüksek volatilite yaratabiliyor.

Ons altında 1855 doların aşağı yönlü geçilmesi durumunda geri çekilmenin 1840 dolara doğru devam edebileceğine sıklıkla vurgu yapıyorduk. Dolayısıyla bu beklentimiz gerçekleşmiş durumda. Geri çekilmenin devam etmesi durumunda 1825 doları ilk destek olarak takip edeceğiz. 1840 doların üzerindeki rakamlar ise baskının hafifleyerek daha iyimser bir tablo oluşmasına katkı sağlayacaktır.