Ons altında görünüm zayıf! 1825 dolar seviyesi önemli
Aracı kurumlar bugünkü raporlarında altın fiyatları, Euro/dolar paritesi ve petrol fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerini yaparak, takip edilmesi gereken seviyeleri paylaştı.
Ons altında 1825 dolar seviyesi önemli
Ünlü&Co
TÜFE’nin yanında perakende satışlar rakamının da piyasa beklentisine kıyasla kuvvetli bir tablo ortaya koyması doların güçlü bir tablo sergilemesini sağlıyor. Bu durum değerli metaller üzerinde baskı oluştururken Fed yetkililerinden gelecek açıklamaların önemi artmış durumda. Bugün Cleveland Fed Başkanı Mester ve St. Louis Fed Başkanı Bullard’ın konuşmalarını takip edeceğiz. Özellikle Bullard şahin açıklamaları ile öne çıkan bir isim ve verdiği mesajlar piyasalarda zaman zaman yüksek volatilite yaratabiliyor.
Ons altında 1855 doların aşağı yönlü geçilmesi durumunda geri çekilmenin 1840 dolara doğru devam edebileceğine sıklıkla vurgu yapıyorduk. Dolayısıyla bu beklentimiz gerçekleşmiş durumda. Geri çekilmenin devam etmesi durumunda 1825 doları ilk destek olarak takip edeceğiz. 1840 doların üzerindeki rakamlar ise baskının hafifleyerek daha iyimser bir tablo oluşmasına katkı sağlayacaktır.
Ons altında görünüm zayıf
Gedik Yatırım
Ons altında zayıf bir görünüm var. Dolar endeksi hafta başından bu yana yükseliyor ve bu sabahta 103,59-103,89 arasında görülüyor. Avrupa Merkez Bankası Başkanı C. Lagarde yaptığı açıklamasında, Euro Bölgesi enflasyon baskılarının yüksek olmaya devam ettiğini ve faiz artırmayı sürdüreceğini belirtti. ABD TÜFE verisi sonrasında Fed'in mevcut tavrının bir süre daha devam edeceği bekleniyor.
Bugünde ABD'de ÜFE verisi takip edilecek. Veri bazlı hareket görülebilir. Gün içerisinde Fed üyelerinin de konuşmaları olabilir. Olası açıklamalar, ons altın üzerinde etkili olabilir. Emtia için 1879 – 1915 1966 seviyeleri direnç, 1835 - 1797 - 1769 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.
Ham petrolde 80 dolar isteği devam ediyor
Dinamik Yatırım
Ham Petrol, 76,41 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Ancak, bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışına devam ettiği müddetçe yükseliş yönlü işlemler devam edebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 82,01 olacaktır. Aksi takdirde, 76,41 seviyesi altında kalıcılık sağlaması halinde 72,78 desteğini takip ediyor olacağız.
Destek: 76,41 - 72,78 - 69,45
Direnç: 82,01 - 86,55 - 91,93
Lagarde 50 baz puan faiz artışı söylemini tekrarladı
Ak Yatırım
EuroDolar 1.07 seviyesinin üzerinde. ABD 2 yıllık tahvilleri kapanış bazında yüzde 4.6 seviyesi ile sıkılaşma döngüsünde görülen yükseklere yaklaşmasına rağmen EuroDolar’da sert bir geri çekilme olmadı. Kısa vadede 1.06-1.0650 bölgesinin altına düşeceğini zannetmiyoruz. Spot piyasada 1.0730 üzeri bir kapanışta 1.08 üzerine doğru yolculuk başlar. Lagarde Mart ayı için 50 baz puan faiz artışı söylemini dün tekrarladı.