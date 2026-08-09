Ons altında yeni rekor senaryosu: 6 dev banka tahminini güncelledi
Küresel piyasalarda altın haftayı güçlü bir yükselişle tamamlarken, büyük finans kuruluşlarından da fiyat beklentilerine yönelik yeni revizyonlar geldi. 6 dev banka, merkez bankalarının devam eden altın alımlarını gerekçe göstererek ons altında yeni rekor senaryolarını gündeme taşıdı. İşte finans devlerinin güncel altın tahminleri...
Küresel piyasalarda dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları, güçlü merkez bankası alımları ve artan güvenli liman talebinin etkisiyle ocak ayından bu yana en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.
Ons altın (XAU/USD), haftalık bazda yüzde 2,39 yükselerek 101,49 dolar prim yaptı ve haftayı 4.342,18 dolar seviyesinden tamamladı. Fiyatların tarihi yüksek seviyelere yakın seyrettiği dönemde, küresel yatırım bankaları da orta ve uzun vadeli altın fiyat tahminlerini güncellemeyi sürdürüyor.
UBS
İsviçre merkezli yatırım bankası UBS, altın piyasasına yönelik orta ve uzun vadeli fiyat beklentisini yukarı yönlü revize etti. Banka, ons altının 2027'nin ilk yarısında 5.000 dolar seviyesine kadar yükselebileceğini öngördü.
UBS'ye göre, merkez bankalarının altın alımları fiyatlardaki yükselişin en önemli destekleyicilerinden biri olacak. İkinci çeyrekte 289 tona ulaşan merkez bankası alımlarının, 2026 genelinde 1.000 tona yaklaşması bekleniyor. Banka, bu talebin merkez bankalarının dolar bağımlılığını azaltma stratejileri doğrultusunda devam edeceğini değerlendiriyor.