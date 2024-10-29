Onur karta özel kahvaltı ürünlerinde büyük indirim! (ONUR KARTA ÖZEL KAHVALTI ÜRÜNLERİNDE İNDİRİM)
Onur karta özel kahvaltı ürünlerinde büyük indirim! (ONUR KARTA ÖZEL KAHVALTI ÜRÜNLERİNDE İNDİRİM)
Onur kartı olanlar müjde... Beyaz peynirden kaşar peynirine, sucuktan yumurtaya, baldan tereyağına kadar birçok gıda ürününde dev indirim fırsatı... İşte, indirimli kahvaltı ürünleri fiyatları...
İÇİM KAŞAR PEYNİRİ KG
Raf fiyatı: 299 TL
Onur karta özel fiyat: 249 TL
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ONUR BEREKET TAM YAĞLI BEYAZ PEYNİR KG
Raf fiyatı: 109 TL
Onur karta özel fiyat: 89,50 TL
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SÜTAŞ TAM YAĞLI BEYAZ PEYNİR 500 GR
Raf fiyatı: 299 TL
Onur karta özel fiyat: 249 TL
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TEKSÜT ÖRGÜ PEYNİRİ 200 GR
Raf fiyatı: 80 TL
Onur karta özel fiyat: 69,50 TL
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