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  4. Onur karta özel kahvaltı ürünlerinde büyük indirim! (ONUR KARTA ÖZEL KAHVALTI ÜRÜNLERİNDE İNDİRİM)

Onur karta özel kahvaltı ürünlerinde büyük indirim! (ONUR KARTA ÖZEL KAHVALTI ÜRÜNLERİNDE İNDİRİM)

Onur kartı olanlar müjde... Beyaz peynirden kaşar peynirine, sucuktan yumurtaya, baldan tereyağına kadar birçok gıda ürününde dev indirim fırsatı... İşte, indirimli kahvaltı ürünleri fiyatları...

Onur karta özel kahvaltı ürünlerinde büyük indirim! (ONUR KARTA ÖZEL KAHVALTI ÜRÜNLERİNDE İNDİRİM) - Sayfa 1

İÇİM KAŞAR PEYNİRİ KG

Raf fiyatı: 299 TL

Onur karta özel fiyat: 249 TL

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Onur karta özel kahvaltı ürünlerinde büyük indirim! (ONUR KARTA ÖZEL KAHVALTI ÜRÜNLERİNDE İNDİRİM) - Sayfa 2

ONUR BEREKET TAM YAĞLI BEYAZ PEYNİR KG

Raf fiyatı: 109 TL

Onur karta özel fiyat: 89,50 TL

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Onur karta özel kahvaltı ürünlerinde büyük indirim! (ONUR KARTA ÖZEL KAHVALTI ÜRÜNLERİNDE İNDİRİM) - Sayfa 3

SÜTAŞ TAM YAĞLI BEYAZ PEYNİR 500 GR

Raf fiyatı: 299 TL

Onur karta özel fiyat: 249 TL

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Onur karta özel kahvaltı ürünlerinde büyük indirim! (ONUR KARTA ÖZEL KAHVALTI ÜRÜNLERİNDE İNDİRİM) - Sayfa 4

TEKSÜT ÖRGÜ PEYNİRİ 200 GR

Raf fiyatı: 80 TL

Onur karta özel fiyat: 69,50 TL

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