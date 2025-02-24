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Onur’da, Onur Kart’a özel gıda ürünlerinde büyük indirim! (ONUR SON İNDİRİM TARİHİ 5 MART)

Onur’da, Onur Kart ‘a özel, 5 Mart tarihine kadar geçerli; ayçiçek yağından zeytinyağına, çaydan şekere, yoğurttan salçaya, peynirden zeytine birçok gıda ürününde geçerli büyük indirim fırsatını kaçırmayın. İşte, Onur Kart’a özel indirimli ürünler fiyat listesi…

Onur’da, Onur Kart’a özel gıda ürünlerinde büyük indirim! (ONUR SON İNDİRİM TARİHİ 5 MART) - Sayfa 1

BİRYAĞ AYÇİÇEK YAĞI 5 LT

Fiyat: 314 TL

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Onur’da, Onur Kart’a özel gıda ürünlerinde büyük indirim! (ONUR SON İNDİRİM TARİHİ 5 MART) - Sayfa 2

KOMİLİ RİVİERA ZEYTİNYAĞI 1 LT

Fiyat: 234,90 TL

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Onur’da, Onur Kart’a özel gıda ürünlerinde büyük indirim! (ONUR SON İNDİRİM TARİHİ 5 MART) - Sayfa 3

ÇAYKUR ÇAYCI 1000 GR

Fiyat: 169 TL

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Onur’da, Onur Kart’a özel gıda ürünlerinde büyük indirim! (ONUR SON İNDİRİM TARİHİ 5 MART) - Sayfa 4

BALKÜPÜ TOZ ŞEKER 5 KG

Fiyat: 189,50 TL

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