Onur’da, Onur Kart’a özel gıda ürünlerinde büyük indirim! (ONUR SON İNDİRİM TARİHİ 5 MART)
Onur’da, Onur Kart’a özel gıda ürünlerinde büyük indirim! (ONUR SON İNDİRİM TARİHİ 5 MART)
Onur’da, Onur Kart ‘a özel, 5 Mart tarihine kadar geçerli; ayçiçek yağından zeytinyağına, çaydan şekere, yoğurttan salçaya, peynirden zeytine birçok gıda ürününde geçerli büyük indirim fırsatını kaçırmayın. İşte, Onur Kart’a özel indirimli ürünler fiyat listesi…
BİRYAĞ AYÇİÇEK YAĞI 5 LT
Fiyat: 314 TL
1 | 20
KOMİLİ RİVİERA ZEYTİNYAĞI 1 LT
Fiyat: 234,90 TL
2 | 20
ÇAYKUR ÇAYCI 1000 GR
Fiyat: 169 TL
3 | 20
BALKÜPÜ TOZ ŞEKER 5 KG
Fiyat: 189,50 TL
4 | 20
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