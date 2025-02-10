  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Onur’da, Onur karta özel indirimli gıda ve temizlik ürünleri (SON TARİH 19 ŞUBAT)

Onur’da, Onur karta özel indirimli gıda ve temizlik ürünleri (SON TARİH 19 ŞUBAT)

Onur’da, Onur karta özel gıda ve temizlik ürünlerinde 19 Şubat’a kadar geçerli indirim fırsatını kaçırmayın. İşte, Onur indirimli gıda ve temizlik ürünleri fiyat listesi…

Onur’da, Onur karta özel indirimli gıda ve temizlik ürünleri (SON TARİH 19 ŞUBAT) - Sayfa 1

YUDUM AYÇİÇEK YAĞI 4 LT

Fiyat: 269 TL

1 | 30
Onur’da, Onur karta özel indirimli gıda ve temizlik ürünleri (SON TARİH 19 ŞUBAT) - Sayfa 2

KOMİLİ RİVİERA ZEYTİNYAĞI 1 LT

Fiyat: 249,90 TL

2 | 30
Onur’da, Onur karta özel indirimli gıda ve temizlik ürünleri (SON TARİH 19 ŞUBAT) - Sayfa 3

TAT DOMATES SALÇASI 830 GR

Fiyat: 39 TL

3 | 30
Onur’da, Onur karta özel indirimli gıda ve temizlik ürünleri (SON TARİH 19 ŞUBAT) - Sayfa 4

TEKSÜT ÇEÇİL & ÖRGÜ PEYNİR 200 GR

Fiyat: 79 TL

4 | 30