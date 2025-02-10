Onur’da, Onur karta özel indirimli gıda ve temizlik ürünleri (SON TARİH 19 ŞUBAT)
Onur’da, Onur karta özel indirimli gıda ve temizlik ürünleri (SON TARİH 19 ŞUBAT)
Onur’da, Onur karta özel gıda ve temizlik ürünlerinde 19 Şubat’a kadar geçerli indirim fırsatını kaçırmayın. İşte, Onur indirimli gıda ve temizlik ürünleri fiyat listesi…
YUDUM AYÇİÇEK YAĞI 4 LT
Fiyat: 269 TL
1 | 30
KOMİLİ RİVİERA ZEYTİNYAĞI 1 LT
Fiyat: 249,90 TL
2 | 30
TAT DOMATES SALÇASI 830 GR
Fiyat: 39 TL
3 | 30
TEKSÜT ÇEÇİL & ÖRGÜ PEYNİR 200 GR
Fiyat: 79 TL
4 | 30
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