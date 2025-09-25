Opsiyon primi nedir?

Opsiyon primi, yatırımcıların bir opsiyonu satın almak için ödedikleri bedeldir. Finans piyasalarında sıkça kullanılır ancak herkes tarafından anlaşılmaz. Temel olarak opsiyon primi, alıcının haklarını güvence altına almak için ödediği fiyatı ifade eder. Satıcı açısından ise bu, üstlenilen risk karşılığında alınan gelir anlamına gelir. Opsiyon primi, dayanak varlık fiyatı, opsiyonun vadesi ve volatilite gibi faktörlere bağlı olarak değişir. Yatırımcılar bu primi öderken hem potansiyel kazancı hem de riskleri hesaplar. Opsiyonlar genellikle hisse senetleri, endeksler veya döviz üzerinde uygulanır. Yatırımcılar için opsiyon primi, strateji oluşturmanın en kritik noktalarından biridir. Piyasadaki hareketlilik, opsiyon primini doğrudan etkiler. Bu nedenle, yatırımcılar opsiyon primi analizini dikkatle yapmalıdır.