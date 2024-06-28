Oranlar açıklandı: Kısa vadeli faizlerde yükseliş! 100, 500 bin ve 1 milyon TL'nin faizi ne kadar?
Merkez Bankası, bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarını açıkladı. 100 bin, 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte yanıtı...
Merkez Bankası'nın uyguladığı faiz kararı nedeniyle bankalar yüksek faiz vermeye devam ediyor.
Haziran ayından itibaren baz etkisi nedeniyle yükseliş hızı azalacak olan enflasyonla birlikte uzmanlar faizlerin yıl sonunda düşüşe geçebileceğini belirtirken mevduat bankaları faizi yüzde 50'nin üzerinde tutmaya devam ediyor.
Merkez Bankası, bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarını açıkladı.
hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre 1 aya kadar vadede yüzde 55.63, 3 aya kadar vadede yüzde 58.38, 6 aya kadar vadede yüzde 55.76, 1 yıla kadar vadede yüzde 46.63, 1 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı yüzde 41.65 oldu. 1 aylık mevduat hariç diğer tüm vade seçeneklerinde faiz oranları 2 puanın üzerinde düşüş gösterdi.