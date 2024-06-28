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  4. Oranlar açıklandı: Kısa vadeli faizlerde yükseliş! 100, 500 bin ve 1 milyon TL'nin faizi ne kadar?

Oranlar açıklandı: Kısa vadeli faizlerde yükseliş! 100, 500 bin ve 1 milyon TL'nin faizi ne kadar?

Merkez Bankası, bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarını açıkladı. 100 bin, 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte yanıtı...

Oranlar açıklandı: Kısa vadeli faizlerde yükseliş! 100, 500 bin ve 1 milyon TL'nin faizi ne kadar? - Sayfa 1

Merkez Bankası'nın uyguladığı faiz kararı nedeniyle bankalar yüksek faiz vermeye devam ediyor.

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Oranlar açıklandı: Kısa vadeli faizlerde yükseliş! 100, 500 bin ve 1 milyon TL'nin faizi ne kadar? - Sayfa 2

Haziran ayından itibaren baz etkisi nedeniyle yükseliş hızı azalacak olan enflasyonla birlikte uzmanlar faizlerin yıl sonunda düşüşe geçebileceğini belirtirken mevduat bankaları faizi yüzde 50'nin üzerinde tutmaya devam ediyor.

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Oranlar açıklandı: Kısa vadeli faizlerde yükseliş! 100, 500 bin ve 1 milyon TL'nin faizi ne kadar? - Sayfa 3

Merkez Bankası, bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarını açıkladı.

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Oranlar açıklandı: Kısa vadeli faizlerde yükseliş! 100, 500 bin ve 1 milyon TL'nin faizi ne kadar? - Sayfa 4

hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre 1 aya kadar vadede yüzde 55.63, 3 aya kadar vadede yüzde 58.38, 6 aya kadar vadede yüzde 55.76, 1 yıla kadar vadede yüzde 46.63, 1 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı yüzde 41.65 oldu. 1 aylık mevduat hariç diğer tüm vade seçeneklerinde faiz oranları 2 puanın üzerinde düşüş gösterdi.

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