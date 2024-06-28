Oranlar açıklandı: Kısa vadeli faizlerde yükseliş! 100, 500 bin ve 1 milyon TL'nin faizi ne kadar?

hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre 1 aya kadar vadede yüzde 55.63, 3 aya kadar vadede yüzde 58.38, 6 aya kadar vadede yüzde 55.76, 1 yıla kadar vadede yüzde 46.63, 1 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı yüzde 41.65 oldu. 1 aylık mevduat hariç diğer tüm vade seçeneklerinde faiz oranları 2 puanın üzerinde düşüş gösterdi.