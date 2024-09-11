Oranlar güncellendi: 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte yanıtı...

Son haftalarda bankaların sunduğu TL mevduat faiz oranları dikkat çekici seviyelere ulaştı. Özellikle bazı bankalar yüzde 54'ü aşan rekor seviyede faiz oranları sunuyor. Bu durum TL'ye yatırım yapmak isteyen yatırımcıların dikkatini çekerken önümüzdeki dönemde mevduat faiz oranlarının nasıl seyredeceği merak ediliyor.