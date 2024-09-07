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Oranlar güncellendi: İşte 100, 500 bin, 1 milyon ve 2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi

Parasını vadeli hesaba yatırmak isteyenler dikkat! Faiz oranları değişti. 50 bin, 100 bin, 500 bin, 1 milyon ve 2 milyon liranın yeni faiz getirisi belli oldu.

Oranlar güncellendi: İşte 100, 500 bin, 1 milyon ve 2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi - Sayfa 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Türk lirası mevduatların cazibesini artırmak adına yeni kararlar aldı. Merkez Bankası’nın TL mevduatı destekleyen son kararı ile mevduat faizleri tekrar yükselişe geçti.

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Oranlar güncellendi: İşte 100, 500 bin, 1 milyon ve 2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi - Sayfa 2

Bankalarda mevduat faizleri yüzde 53'e kadar çıktı. Bu oranların ardından faiz getirileri de merak edilmeye başlandı.

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Oranlar güncellendi: İşte 100, 500 bin, 1 milyon ve 2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi - Sayfa 3

100 bin, 500 bin, 1 milyon ve 2 milyon liranın faiz getirisi belli oldu.

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Oranlar güncellendi: İşte 100, 500 bin, 1 milyon ve 2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi - Sayfa 4

Bankalarda güncellenen yeni faiz oranları şöyle:

1 aya kadar vadede faiz yüzde 53.92
3 aya kadar vadede faiz yüzde 59.04
6 aya kadar vadede faiz yüzde 53.41
1 yıla kadar vadede faiz yüzde 52.61
1 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı yüzde 44.01

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