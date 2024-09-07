Oranlar güncellendi: İşte 100, 500 bin, 1 milyon ve 2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi
Parasını vadeli hesaba yatırmak isteyenler dikkat! Faiz oranları değişti. 50 bin, 100 bin, 500 bin, 1 milyon ve 2 milyon liranın yeni faiz getirisi belli oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Türk lirası mevduatların cazibesini artırmak adına yeni kararlar aldı. Merkez Bankası’nın TL mevduatı destekleyen son kararı ile mevduat faizleri tekrar yükselişe geçti.
Bankalarda mevduat faizleri yüzde 53'e kadar çıktı. Bu oranların ardından faiz getirileri de merak edilmeye başlandı.
100 bin, 500 bin, 1 milyon ve 2 milyon liranın faiz getirisi belli oldu.
Bankalarda güncellenen yeni faiz oranları şöyle:
1 aya kadar vadede faiz yüzde 53.92
3 aya kadar vadede faiz yüzde 59.04
6 aya kadar vadede faiz yüzde 53.41
1 yıla kadar vadede faiz yüzde 52.61
1 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı yüzde 44.01