Orta Doğu gerilimi sürüyor! Peki, İsrail-İran geriliminin Türkiye ekonomisine olası etkileri neler?

İSRAİL-İRAN GERİLİMİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE OLASI ETKİLERİ

Enerji fiyatlarında şok yükseliş beklentisi

Bölgedeki çatışmanın en belirgin ve doğrudan etkisi enerji piyasalarında hissedilecektir. Türkiye, enerji ihtiyacının büyük bir kısmını ithalatla karşılayan bir ülke olarak, petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki artıştan derinden etkilenecektir. Uluslararası piyasalarda varil fiyatlarının yükselmesi, Türkiye'nin cari açığını daha da derinleştirirken, akaryakıt ve elektrik faturalarına zam olarak yansıyarak enflasyonist baskıyı artıracaktır. Enerji maliyetlerindeki artış, üretimden ulaşıma kadar tüm sektörlerde maliyetleri yükselterek nihai tüketiciye zam olarak geri dönecektir.