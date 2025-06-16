Orta Doğu gerilimi sürüyor! Peki, İsrail-İran geriliminin Türkiye ekonomisine olası etkileri neler?
Orta Doğu'da son günlerde tırmanan İsrail-İran gerilimi, küresel piyasalarda olduğu gibi Türkiye ekonomisi üzerinde de potansiyel etkileriyle endişe yaratıyor. Ekonomistler, Orta Doğu’daki çatışmanın sürmesi durumunda enerji fiyatlarından ticarete, enflasyondan kur baskısı ve yatırımlara kadar birçok alanda domino etkisi yaratabileceği konusunda uyarıyor. Peki, İsrail-İran çatışmasının Türkiye ekonomisine olası etkileri neler? İşte, konuya ilişkin detaylar…
İSRAİL-İRAN GERİLİMİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE OLASI ETKİLERİ
Enerji fiyatlarında şok yükseliş beklentisi
Bölgedeki çatışmanın en belirgin ve doğrudan etkisi enerji piyasalarında hissedilecektir. Türkiye, enerji ihtiyacının büyük bir kısmını ithalatla karşılayan bir ülke olarak, petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki artıştan derinden etkilenecektir. Uluslararası piyasalarda varil fiyatlarının yükselmesi, Türkiye'nin cari açığını daha da derinleştirirken, akaryakıt ve elektrik faturalarına zam olarak yansıyarak enflasyonist baskıyı artıracaktır. Enerji maliyetlerindeki artış, üretimden ulaşıma kadar tüm sektörlerde maliyetleri yükselterek nihai tüketiciye zam olarak geri dönecektir.
Ticaret ve tedarik zincirleri risk altında!
Orta Doğu, Türkiye'nin önemli ticaret ortaklarından biridir. Orta Doğu’da gerilim sürerken bölgedeki limanların ve ticaret yollarının güvenliği risk altına girebilir. Bu durum, Türkiye'nin ihracat ve ithalatında aksaklıklara yol açarak dış ticaret hacmini olumsuz etkileyebilir. Kritik geçiş noktalarının güvenliğinde yaşanabilecek sorunlar, küresel tedarik zincirlerinde ciddi aksamalara ve dolayısıyla ürün fiyatlarında artışlara neden olabilir.
Yatırımcı güveninde azalma ve sermaye çıkışı
Orta Doğu’daki gerilim yabancı yatırımcılar için büyük bir belirsizlik kaynağıdır. Bölgesel istikrarsızlık, Türkiye'ye yönelik doğrudan yabancı yatırımları olumsuz etkileyebilir ve mevcut sermayenin ülkeden çıkışına neden olabilir. Yatırımcı güvenindeki azalma, borsada düşüşlere ve Türk Lirası'nda değer kaybına yol açarak finansal piyasaları olumsuz etkileyebilir.
Enflasyon ve kur baskısı
Tüm bu faktörler bir araya geldiğinde, Türkiye ekonomisi üzerinde ciddi bir enflasyon ve kur baskısı oluşması kaçınılmazdır. Yükselen enerji fiyatları, aksayan tedarik zincirleri ve azalan döviz girdisi, Türk Lirası'nın dolar ve Euro karşısında değer kaybetmesine neden olabilir. Bu da, ithal ürünlerin maliyetini artırarak enflasyonu daha da körükleyecektir.