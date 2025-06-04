Orta Doğu’nun en büyük ekonomileri belli oldu * Türkiye sıralamasıyla görenleri şaşırtıyor
Türkiye’nin sıralamasıyla şaşırttığı Orta Doğu’nun en büyük ekonomileri belli oldu.
Türkiye, 1 trilyon 150 milyar dolarlık Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüklüğü ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde zirvede yer aldı.
KATAR SIRALAMASIYLA ŞAŞIRTTI
Bölgenin ekonomik ağırlığını gözler önüne seren son verilere göre, Türkiye'yi 1 trilyon 70 milyar dolarla Suudi Arabistan izledi. ekonomikstrateji tarafından derlenen bilgiye göre enerji gelirlerine dayalı güçlü ekonomisiyle öne çıkan Suudi Arabistan, Türkiye’nin ardından ikinci sırada yer aldı.
Bölge ülkeleri arasında yaşanan politik gerilimlere ve küresel ekonomik dalgalanmalara rağmen, Türkiye'nin üretim gücü ve çeşitlendirilmiş ekonomi yapısıyla öne çıkması dikkat çekti.