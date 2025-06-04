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  4. Orta Doğu’nun en büyük ekonomileri belli oldu * Türkiye sıralamasıyla görenleri şaşırtıyor

Orta Doğu’nun en büyük ekonomileri belli oldu * Türkiye sıralamasıyla görenleri şaşırtıyor

Türkiye’nin sıralamasıyla şaşırttığı Orta Doğu’nun en büyük ekonomileri belli oldu.

Orta Doğu’nun en büyük ekonomileri belli oldu * Türkiye sıralamasıyla görenleri şaşırtıyor - Sayfa 1

Türkiye, 1 trilyon 150 milyar dolarlık Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüklüğü ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde zirvede yer aldı.

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Orta Doğu’nun en büyük ekonomileri belli oldu * Türkiye sıralamasıyla görenleri şaşırtıyor - Sayfa 2

KATAR SIRALAMASIYLA ŞAŞIRTTI

Bölgenin ekonomik ağırlığını gözler önüne seren son verilere göre, Türkiye'yi 1 trilyon 70 milyar dolarla Suudi Arabistan izledi. ekonomikstrateji tarafından derlenen bilgiye göre enerji gelirlerine dayalı güçlü ekonomisiyle öne çıkan Suudi Arabistan, Türkiye’nin ardından ikinci sırada yer aldı.

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Orta Doğu’nun en büyük ekonomileri belli oldu * Türkiye sıralamasıyla görenleri şaşırtıyor - Sayfa 3

Bölge ülkeleri arasında yaşanan politik gerilimlere ve küresel ekonomik dalgalanmalara rağmen, Türkiye'nin üretim gücü ve çeşitlendirilmiş ekonomi yapısıyla öne çıkması dikkat çekti.

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Orta Doğu’nun en büyük ekonomileri belli oldu * Türkiye sıralamasıyla görenleri şaşırtıyor - Sayfa 4

Veriler, Türkiye’nin sadece bölgesel değil, küresel ölçekte de ekonomik bir aktör olma yolunda ilerlediğini ortaya koyuyor.

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