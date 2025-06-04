Orta Doğu’nun en büyük ekonomileri belli oldu * Türkiye sıralamasıyla görenleri şaşırtıyor

KATAR SIRALAMASIYLA ŞAŞIRTTI

Bölgenin ekonomik ağırlığını gözler önüne seren son verilere göre, Türkiye'yi 1 trilyon 70 milyar dolarla Suudi Arabistan izledi. ekonomikstrateji tarafından derlenen bilgiye göre enerji gelirlerine dayalı güçlü ekonomisiyle öne çıkan Suudi Arabistan, Türkiye’nin ardından ikinci sırada yer aldı.