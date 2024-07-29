Ortadoğu'da tansiyon yükseldi! Petrol fiyatları tavan yaptı

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 297 gündür devam ediyor. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medyadan haftasonu yaptığı açıklamada, Gazze kent merkezinde Eş-Şüheda ile el-Bureyc bölgelerinde daha önce "güvenli" bölge olarak açıkladığı bazı yerlere "operasyon düzenleneceğini" ifade ederek bölge sakinlerinin tahliyesi çağrısında bulundu.