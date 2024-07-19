Ortak konut kredisi dönemi: Kaç kişi kredi çekebilecek?

“Devlet destekli yatırım yapmak isteyenlere fırsat”

Çıkarılan kredinin devlet destekli olmasına dikkat çeken Duman, “Ortak konut kredisi 2 milyon devlet destekli bir kredi. Banka faizlerinin yüksek olmasından dolayı gayrimenkule yatırım yapamayan vatandaşlarımız, ortak kredi ile artık daha kolay alım yapabilecek. Ortak konut kredisi en az 2 kişi en fazla 5 kişi ile alınabilecek. Alınan konut tapusu ortak kredi çeken kişilerin üzerine yapılacak. Kredi taksitleri ise aynı oranda bölünerek, vatandaşların kendilerine yansıtılacak. Özellikle yatırım yapacak vatandaşlar için kaçırılmayacak bir fırsat, ödemeleri bölerek gayrimenkul sahibi olunabilir” dedi.