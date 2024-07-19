Ortak konut kredisi dönemi: Kaç kişi kredi çekebilecek?
Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp Duman, Ziraat Bankası tarafından çıkarılan devlet destekli ortak konut kredisinin gayrimenkul sektörüne hareket getireceğini söyledi.
Konut kredi faiz oranlarının yüksek olması, inşaat ve gayrimenkul sektörlerinde durgunluğunu yaşanmasına neden oluyor.
Bankalar ve devlet bu durumun zararını en aza indirmek için çeşitli çalışmalar sürdürürken, en son açıklanan ortak konut kredisi sektörde heyecan oluşturdu.
Ortak konut kredisini değerlendiren ve bilgiler veren Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp Duman, vatandaşların daha kolay ev sahibi olması ve yatırım yapabilmesi için çıkarılan kredinin yerinde olduğunu söyledi.
“Devlet destekli yatırım yapmak isteyenlere fırsat”
Çıkarılan kredinin devlet destekli olmasına dikkat çeken Duman, “Ortak konut kredisi 2 milyon devlet destekli bir kredi. Banka faizlerinin yüksek olmasından dolayı gayrimenkule yatırım yapamayan vatandaşlarımız, ortak kredi ile artık daha kolay alım yapabilecek. Ortak konut kredisi en az 2 kişi en fazla 5 kişi ile alınabilecek. Alınan konut tapusu ortak kredi çeken kişilerin üzerine yapılacak. Kredi taksitleri ise aynı oranda bölünerek, vatandaşların kendilerine yansıtılacak. Özellikle yatırım yapacak vatandaşlar için kaçırılmayacak bir fırsat, ödemeleri bölerek gayrimenkul sahibi olunabilir” dedi.