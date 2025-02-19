Oto pazarında yaprak kıpırdamıyor! Sıfır otomobildeki indirim, ikinci el araç piyasasını vurdu
Sıfır araçlarda yapılan kampanya ikinci el piyasasını vurdu. Oto pazarları ve galerilerde yaprak kımıldamıyor.İkinci el araç piyasasının yaza doğru hareketleneceğini ön gördüklerini belirten galeri esnafı şu an ayda 5-6 araç satışı nı ancak yapabildiklerini söylüyor.
Sıfır araçlara indirim, ikinci eli vurdu
Sıfır araçlarda olan indirim ve kampanyalar, ikinci el piyasasını etkiliyor. Sıfır araçlara yapılan indirim sonrası vatandaşlar, araç alırken ikinci elden ziyade sıfır araçları tercih ediyor.
Araç piyasasında umutlar yaza kaldı
Geçen yıla göre bu sene yaz aylarında araç piyasasının yükseleceğini ifade eden galerici esnaf Kamil Pala, "Nisan ve mayıs ayında ikinci el araç satışlarının yükseleceğini düşünüyoruz" diye konuştu.
Galeri ve oto pazarlarında durgunluk sürüyor
Esnaf Kamil Pala, "Bu bir sene içerisinde piyasa kırgın ve durgun. Şu an sıfır araçlar da olan indirim ve kampanyalar faiz oranlarının yüksek olması, altın ve doların hareketlenmesi ikinci el piyasasını etkiliyor. Ayrıca, ikinci el satışlarında sigorta ve maliyetlerin artması bizi de etkiledi. Bu da şu anda, alım ve satımımızı durduruyor" dedi.
"Faiz oranlarının düşüsü piyasayı hareketlendirir"
Pala, ikinci el piyasasının faiz indirimlerini beklediğini belirterek, "Bundan sonraki süreçte, mart ve nisan ayları gibi piyasanın biraz daha hareketleneceğini düşünüyorum. Bunlar da faiz oranlarının düşmesine bağlı. Faiz oranları düşmesi ve altın dolar kurlarında durgunluk yaşanması durumu, ikinci el piyasasına yansıyacaktır ve o zaman hareketlilik başlayabilir" diye konuştu.