Oto pazarında yaprak kıpırdamıyor! Sıfır otomobildeki indirim, ikinci el araç piyasasını vurdu

Galeri ve oto pazarlarında durgunluk sürüyor

Esnaf Kamil Pala, "Bu bir sene içerisinde piyasa kırgın ve durgun. Şu an sıfır araçlar da olan indirim ve kampanyalar faiz oranlarının yüksek olması, altın ve doların hareketlenmesi ikinci el piyasasını etkiliyor. Ayrıca, ikinci el satışlarında sigorta ve maliyetlerin artması bizi de etkiledi. Bu da şu anda, alım ve satımımızı durduruyor" dedi.