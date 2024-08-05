Oto piyasasında son durum: Fiyatlar yükseliyor mu? En ucuz otomobil belli oldu...
Yapılan düzenlemeler alınan önlemlerle birlikte sıfır otomobil fiyatları dengeye oturdu. Bayilerde aksesuar ya da satış temsilcisinin sıraya koyarak satış yaptığı dönemler sona erdi. Yüksek faiz yaşanan dönemde nakit paranın değerli olması distribütörleri fiyat ayarlamaları konusunda hassaslaştırdı. Ağustos ayının en ucuz otomobili de böylece belli olmuş oldu.
Türkiye'de geçtiğimiz yıldan bu yana devam eden sıfır ve ikinci el otomobil piyasasını düzenleyici kararlar devam ediyor. Hem alınan önlemler hem de reel piyasadaki gerçeklikler vatandaşı tasarrufa iterken otomobil satışlarında eski popüler günlerin uzakta kaldığı görülüyor.
Stokçuluk, fiyat belirleme, müşteriyi sıraya koyma, sıra önüne geçmek için açıktan para verme, aksesuar zorlaması gibi ticaretin dışında kalan ancak bir dönem normal sayılan uygulamalar sona erdi. Artık bayiler müşterileri arayarak araç satışlarında kampanya olduğunu ve müşterilerin araç alma taleplerini sormaya başladı.
İkinci el piyasasında kimi galericiye göre işlerin çok iyi olduğu kimi galericiye göreyse de yaprak kıpırdamadığı açıklamaları geliyor. Bazı galericiler günde en az 2 araç satışı yaptıklarını, noterlerde araç satışı sıralarının olduğunu belirtse de galericiler sitelerindeki sakinlik gözlerden kaçmıyor.
Sıfır otomobillerde yükseliş hız kesti
Sıfır otomobil fiyatları durağan seyreden döviz kurları, yüksek mevduat faizleri, yüksek taşıt kredisi faiz oranları, finansmana erişimde zorluklar gibi nedenlerden ötürü sakin seyrediyor. Geçtiğimiz yıllardaki gibi fiyatlar her ay 100 bin lira seviyelerinde artmıyor. Reel piyasa koşulları gereği makul fiyat artışları yaşanıyor. Ayrıca bazı araçlarda kasa değişimleri yaşanması nedeniyle fiyatlarında değişiklik yaşanması normal karşılanıyor.