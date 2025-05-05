Otogaza indirim geliyor: İşte 5 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansıyor. Otogazın litre fiyatına 1 lira 20 kuruş indirim bekleniyor. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 5 Mayıs 2025 Pazartesi gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor.
Peki, 5 Mayıs 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İşte 5 Mayıs 2025 Pazartesi gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:
Sektör kaynaklarından öğrenilen bilgiye göre otogazın fiyatı 1 lira 20 kuruş düşecek.
İndirimin ardından otogazın litresi 25-26 lira seviyelerine gerileyecek.
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 45.20 TL
Motorin litre fiyatı: 45.41 TL
LPG litre fiyatı: 27.39 TL