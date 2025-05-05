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Otogaza indirim geliyor: İşte 5 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansıyor. Otogazın litre fiyatına 1 lira 20 kuruş indirim bekleniyor. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 5 Mayıs 2025 Pazartesi gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Otogaza indirim geliyor: İşte 5 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Sayfa 1

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor.

Peki, 5 Mayıs 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 5 Mayıs 2025 Pazartesi gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

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Otogaza indirim geliyor: İşte 5 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Sayfa 2

Sektör kaynaklarından öğrenilen bilgiye göre otogazın fiyatı 1 lira 20 kuruş düşecek.

İndirimin ardından otogazın litresi 25-26 lira seviyelerine gerileyecek.

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Otogaza indirim geliyor: İşte 5 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Sayfa 3

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.20 TL

Motorin litre fiyatı: 45.41 TL

LPG litre fiyatı: 27.39 TL

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Otogaza indirim geliyor: İşte 5 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Sayfa 4

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.05 TL

Motorin litre fiyatı: 45.29 TL

LPG litre fiyatı: 26.79 TL

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