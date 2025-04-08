Otogaza indirim geliyor! İşte 8 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

Sektör temsilcileri mevcut tarifeler üzerinden motorine 3 liranın üzerinde indirim yapılmasının beklendiğini aktardı. Benzinde beklenen indirim 2,5 lira seviyesinde.

Otogaza ise yarından itibaren indirim yapılması bekleniyor. İndirimin litre başına 82 kuruş olacağı öne sürülüyor.