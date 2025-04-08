Otogaza indirim geliyor! İşte 8 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere otogaz grubunda 82 kuruş indirim bekleniyor. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 8 Nisan 2025 Salı gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.
Sektör temsilcileri mevcut tarifeler üzerinden motorine 3 liranın üzerinde indirim yapılmasının beklendiğini aktardı. Benzinde beklenen indirim 2,5 lira seviyesinde.
Otogaza ise yarından itibaren indirim yapılması bekleniyor. İndirimin litre başına 82 kuruş olacağı öne sürülüyor.
Peki, 8 Nisan 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İşte 8 Nisan 2025 Salı gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 46.75 TL
Motorin litre fiyatı: 46.85 TL
LPG litre fiyatı: 28.39 TL