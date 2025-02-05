Otogaza zam geldi, tablo değişti: İşte 5 Şubat 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogazın (LPG) litre fiyatında 1 lira 10 kuruşluk fiyat artışı yaşandı.

Peki, 5 Şubat 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 5 Şubat 2025 Çarşamba gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları: