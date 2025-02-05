Otogaza zam geldi, tablo değişti: İşte 5 Şubat 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Gece yarısı otogazın litre fiyatına 1 TL'lik zam yansıtıldı. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 5 Şubat 2025 Çarşamba gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogazın (LPG) litre fiyatında 1 lira 10 kuruşluk fiyat artışı yaşandı.
Peki, 5 Şubat 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İşte 5 Şubat 2025 Çarşamba gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 46.31 TL
Motorin litre fiyatı: 46.45 TL
LPG litre fiyatı: 27,59 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 46.16 TL
Motorin litre fiyatı: 46.34 TL
LPG litre fiyatı: 26.99 TL