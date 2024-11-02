Otogaza zam, motorine indirim geldi, tabela değişti: 2 Kasım güncel akaryakıt fiyatları
Dün gece otogaza zam, motorine indirim geldi, tabela değişti. İşte 2 Kasım 2024 Cumartesi günü güncel akaryakıt fiyatları...
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, benzin ve motorin fiyatlarında da indirim ve zam haberlerini beraberinde getiriyor.
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Dün gece itibarıyla otogaz fiyatlarına 71 kuruşluk zam geldi.
Yine gece yarısından itibaren motorin fiyatlarına 12 kuruşluk indirim yapıldı.
Zamlı ve indirimli akaryakıt fiyatları tabelaya yansıdı.
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