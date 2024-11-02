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Otogaza zam, motorine indirim geldi, tabela değişti: 2 Kasım güncel akaryakıt fiyatları

Dün gece otogaza zam, motorine indirim geldi, tabela değişti. İşte 2 Kasım 2024 Cumartesi günü güncel akaryakıt fiyatları...

Otogaza zam, motorine indirim geldi, tabela değişti: 2 Kasım güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 1

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, benzin ve motorin fiyatlarında da indirim ve zam haberlerini beraberinde getiriyor.

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Otogaza zam, motorine indirim geldi, tabela değişti: 2 Kasım güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 2

Dün gece itibarıyla otogaz fiyatlarına 71 kuruşluk zam geldi.

Yine gece yarısından itibaren motorin fiyatlarına 12 kuruşluk indirim yapıldı.

Zamlı ve indirimli akaryakıt fiyatları tabelaya yansıdı.

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Otogaza zam, motorine indirim geldi, tabela değişti: 2 Kasım güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 3

2 Kasım 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?

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Otogaza zam, motorine indirim geldi, tabela değişti: 2 Kasım güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 4

Güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42.84 TL
Motorin litre fiyatı: 42.81 TL
LPG litre fiyatı: 26.03 TL

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