Otokar finansalları karışık sinyal verdi: Satış büyümesi sürdü, zarar azaldı

Otokar (OTKAR) 2025 yılı dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin net satışları 4. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre %37,46 artışla 19.678 milyon TL olurken, bir önceki yıla göre net satışları %17,80 artışla 51.962 milyon TL oldu.

FAVÖK 4. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre %271,48 artışla 622 milyon TL olurken, 2024 yılında 1.008 milyon TL faiz vergi ve amortisman öncesi zararı açıklayan şirket, 2025 yılında 2.153 milyon TL FAVÖK açıkladı.