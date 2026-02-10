  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Otokar finansalları karışık sinyal verdi: Satış büyümesi sürdü, zarar azaldı

Otokar finansalları karışık sinyal verdi: Satış büyümesi sürdü, zarar azaldı

Otokar, 2025’in son çeyreğinde satış ve operasyonel kârlılıkta güçlü artış kaydederken net zararını yıllık bazda azaltmayı başardı; bilanço sonrası aracı kurumlar hedef fiyatlarını güncelledi.

Otokar finansalları karışık sinyal verdi: Satış büyümesi sürdü, zarar azaldı - Sayfa 1

Otokar (OTKAR) 2025 yılı dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin net satışları 4. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre %37,46 artışla 19.678 milyon TL olurken, bir önceki yıla göre net satışları %17,80 artışla 51.962 milyon TL oldu.

FAVÖK 4. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre %271,48 artışla 622 milyon TL olurken, 2024 yılında 1.008 milyon TL faiz vergi ve amortisman öncesi zararı açıklayan şirket, 2025 yılında 2.153 milyon TL FAVÖK açıkladı.

1 | 5
Otokar finansalları karışık sinyal verdi: Satış büyümesi sürdü, zarar azaldı - Sayfa 2

Şirketin net zararı 4. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre %38,40 artışla 1.004 milyon TL olurken, 2025 yılında bir önceki yıla göre net zararı %64,10 azalışla 1.459 milyon TL oldu.

Yatırım kurumları Otokar’ın bilançosu sonrasında OTKAR için hedef fiyatlarını ve tavsiyelerini güncelledi.

2 | 5
Otokar finansalları karışık sinyal verdi: Satış büyümesi sürdü, zarar azaldı - Sayfa 3

Gedik Yatırım, “endekse paralel getiri” tavsiyesiyle “Şirket, güçlü savunma ve yolcu taşımacılığı anlaşmaları yapmaktadır ve şirketin sürdürülebilir büyümesinin devamını bekliyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Marbaş Menkul Değerler, finansal sonuçların beklentilerinin altında kaldığını belirtirken, “sınırlı olumlu” bir görüş sundu.  

3 | 5
Otokar finansalları karışık sinyal verdi: Satış büyümesi sürdü, zarar azaldı - Sayfa 4

Vakıf Yatırım, hedef fiyatını 703 TL'den 665 TL'ye düşürürken, tavsiyesini "al" olarak korudu.

Halk Yatırım, hedef fiyatını 626,4 TL'den 555,5 TL'ye düşürdü, tavsiyesini "tut" olarak korudu.

4 | 5